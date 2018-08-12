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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الدراسة بعد الخمسين

الدراسة بعد الخمسين

الأحد 12 غشت 2018 - 16:10

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - من المريخ جيت الأحد 12 غشت 2018 - 16:50
وشكون خلاك تقرأ. تمشي تسجل نفسك فالكلية ما يقبلوش. تمشي لأي بلد تبغي تقرأ مرحبا. الدولة والحكومة تريد الشعب أن يكون حمارا جاهلا حتى تتحكم فيه. وفيقو يالمغاربة. المغرب ديانا كاملبن يا إما نعيشو كاملبن يا إما لها يقلب ولا يشقلب بهذا البلاد.
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40
2 - عاجل الأحد 12 غشت 2018 - 17:11
انك على حق 100.000.000%,لو أخذ النظام برأيك وساعد الشعب في دراسة علم النفس لوجد الحلول للكثير من المشاكل الاجتماعية بشرط ان يبدأ النظام بنفسه وبرجالاته.
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19
3 - باحث عن الحقيقة الأحد 12 غشت 2018 - 17:15
الى المعلق رقم 1 . من قال لك ان الكلية ترفض تسجيلك او تسجيل غيرك ، لا تستحمر نفسك بالاخبار الكاذبة و المغلوطة
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7
4 - amine ka الأحد 12 غشت 2018 - 18:09
تحية لميما و الله معين..............
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4
5 - ali الأحد 12 غشت 2018 - 18:47
الجامعات المغربية ترفض تسجيل اصحاب الباكالوريا القديمة,وحتى جامعة محمد التي منحت لهم الموسمين الماضيين هذا الحق اوصدت بدورها الباب في وجههم هذه السنة.الدولة تريد رعايا جاهلين سطولا.شعارها كون حمار او بقا حمار.
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8
6 - لحسن الأحد 12 غشت 2018 - 18:53
عندكم كتاب علم النفس الصح في كل بيت الا وهو القران الكريم
انزله الدي خلق النفس فسواها فالهمها فجوها وتقواها
قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها
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7
7 - adolmou الأحد 12 غشت 2018 - 20:14
لا سن للتعلم. المهم الرغبة في الوصول للعلم والاستمتاع به. كل العلوم مرحب بها من علم الكلام، فقه، فلسفة علم اجتماع أو علم النفس. المهم عدم السقوط في النمطية و الاستسلام للكسل الفكري والجسدي . وخصوصا يجب تجنب إدمان الاستعمال السلبي للإنترنت.
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4
8 - اش بينا الأحد 12 غشت 2018 - 20:15
شي اخوة هنا يغالطون الناس و يقولون ان القرآن هو كتاب في علم النفس , رجاءا دعوا القرآن و شانه فالقرآن هو كتاب للعبادة و لا تحشروه في العلوم و الاعجاز العلمي.

لو كان القرآن كتاب علم نفس لما كانت الشعوب العربية اكثر بلدان العالم اصابة بامراض الاكتئاب. انا كنت مصابة بهدا المرض و كنت اقرأ القرآن يوميا و بتخشع و كنت اتردد على فقهاء الرقيا الشرعية و كانت الاعراض تتراجع ثم تعود و عانيت كثيرا , و كان القرآن لا يتوقف في بيتي حتى عندما انام استمع اليه و حفظت كل الاحزاب. حتى شاءت الظروف و هاجرت الى اوروبا و هناك تمكنت من الحصول على زيارة اسبوعية مجانية لطبيب نفسي و اخرى لنفساني و تابعت العلاج لمدة خمس سنوات و انا الان احمد الله و اشكره بصحة جيدة بعد ان ظن اهلي انني كنت مصابة بالحمق و كانوا لا يدعونني وحدي بسبب افكار الانتحار التي لم تكن تفارقني.
اليوم اهلي كلهم يستغربون لصحتي النفسية الجيدة و يستغربون لعلاجي لانهم كانوا يئسوا منه.
علم النفس يساعدك على مراجعة احداث طفولتك و الصدمات التي تعرضت لها في حياتك و يعلمك كيف تفك الغازها و عقدها و تتخلص منها او تتعلم كيف تتعايش معها
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3
9 - خالد الأحد 12 غشت 2018 - 21:35
قلت انني دقت الامرين حتى كدت ان اتراجع عن التسجيل رغما انني حاصل على DEUG من نفس المؤسسة كلية العلوم الرباط و بعد جهد جهيد تمكنت من التسجيل ثم تمكنت من الحصول على الاجازة ثم الماستر و اعرف العديد من الذي لم يتم تسجيلهم رغما انهم نجحو في العديد من الوحدات
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