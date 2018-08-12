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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | هدف رونالدو مع اليوفي

هدف رونالدو مع اليوفي

الأحد 12 غشت 2018 - 15:05

ارتدى البرتغالي كريستيانو رونالدو قميص فريقه الجديد يوفنتوس الإيطالي لأول مرة اليوم في مباراة ودية أمام الفريق الرديف ونجح في تسجيل أول أهدافه بعد انضمامه لـ"السيدة العجوز" هذا الصيف من ريال مدريد الإسباني.

وفي أجواء احتفالية وسط انتظار رؤية النجم البرتغالي على أرضية ملعب مدينة فيار بيروسا في تورينو، احتاج 'الدون' لثمان دقائق فقط لافتتاح سجله التهديفي في مرحلته الجديدة مع بطل إيطاليا.

ونجح الفريق تحت قيادة مدربه ماسيميليانو أليغري في الفوز على الفريق الرديف بخماسية نظيفة.

وشارك رونالدو في الشوط الأول كاملا وتم استبداله بين شوطي المباراة، وفي الشوط الثاني تابع المباراة من على مقاعد البدلاء.

وسجل أيضا للفريق كل من باولو ديبالا (هدفين)، وهدف لكل من ريكاردو كابيليني وكلاوديو ماركيسيو.

يذكر أن حامل لقب الدوري الإيطالي "السيري آ" خلال آخر سبعة مواسم، سيستهل حملة الدفاع عن لقبه يوم 18 من الشهر الجاري خارج الديار أمام كييفو فيرونا.

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1 - salah الأحد 12 غشت 2018 - 19:17
mohamed salah a marque le 1er but pour Liverpool today et il va etre le buteur cette annee inchalah
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