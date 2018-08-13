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كُتّاب وآراء
بيع الأكلات الخفيفة
الاثنين 13 غشت 2018 - 08:26
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - sami الاثنين 13 غشت 2018 - 08:56
أعان ألله كل من جد وجتهد على لقمة للعيش والله يحب عبده الملحاح شريطة أن لا يكون الغش
2 - حسين الاثنين 13 غشت 2018 - 09:11
السبب الحقيقي في الركود هو أن الناس أصبحت تخاف على نفسها وعلى أسرتها من كثرة ما سمعو وقرأو عن حوادث التسمم التي تقع للزبائن الذي يترددون على عربات المأكولات الخفيفة
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