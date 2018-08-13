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كُتّاب وآراء
بعد السوبر الإسباني بطنجة
الاثنين 13 غشت 2018 - 10:49
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - حنضلة الاثنين 13 غشت 2018 - 11:31
الحكومة كلها ذهبت إلى طنجة للسلام على ميسي والملهب امتلأ عن آخره لمشاهدة ميسي والصياح باسمه منذ ان وصل المدينة رغم انه اختبا عن الانظار حتى لا يؤذيه الناموس ولا الحشرات
3 - Samir r الاثنين 13 غشت 2018 - 11:43
لا عجب أن اطلقو علينا الاسبان اسم الموروس كمصطلح لتحقيرنا. شعب مكلخ لاقصى درجه الذي يستحق الضحك عليه. يطبلون لفرق اسبانيه بشكل جنوني اكثر من الاسبان انفسهم.
اصلا لا يعرفون حتى النطق بالاسبانيه بشكل سليم.
قلاك شاميونيس. شوهه ما بعده شوهه.
اصلا لا يعرفون حتى النطق بالاسبانيه بشكل سليم.
قلاك شاميونيس. شوهه ما بعده شوهه.
4 - سعيد الاثنين 13 غشت 2018 - 11:48
اناشخصيا ،لم اشاهد المقابلة لاسباب عدة اهمها،تعبيرا على غظبي باحتلال سبتة و مليلية،ثانيا لااشجع عدوي، ثالثا لن ترض عنك اليهود و النصارى،رابعا لا اشجع البارصا لان الاسباني لايشجع الرجاء او لا يعرفها اصلا،ولا يحب ان يعرفها،واخيراوحسرتاه على على هذه الاستجوبات،اهمها قال احدهم البارصا في الدم،لاحول ولاقوة الا بالله.
5 - simo danmark الاثنين 13 غشت 2018 - 11:48
شئ يحز في النفس الروح الوطنية منعدمة عند جيل الْيَوْمَ.....ومادا استفدتم من البارصا...سيروح لاعبوها الى اسرائيل وسيصلون كالعادة على حائط القدي ويضحكون على جيلنا الدي اضاع البوصلة....
6 - أمين الاثنين 13 غشت 2018 - 11:58
كثرة الهم ضحك، قال ليك "جبنا الكاس الحمد لله". البرصا ماحاشوهاش ليهوم و هوما مطيحين الذل. عمري ما سمعت شي اسباني قال جبنا الكاس مني الرجاء أو الداد جابو كأس ابطال افريقيا.
7 - كوايري الاثنين 13 غشت 2018 - 11:58
قوم مستعمر ( بفتح الميم الأخيرة) ولا يعرف شيئا عن دينه ولا عن دنياه قد يعرف البارصا وريال وميسي و رولاندو ولا يعرف اتجاه القبلة ولا اين توجد بوجدور ولا حتى اكادير
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