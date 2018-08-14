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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | شاطئ الهرهورة

شاطئ الهرهورة

الاثنين 13 غشت 2018 - 23:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سعيد الاثنين 13 غشت 2018 - 23:58
المشكل في المواطن الذي لا ياخد ازباله معه لوضعها في القمامة حين يجدها ولو خارج الشاطئ، رءيت بأم عيني ام غيرت ليكوش لرضيعها و دفنتها في الرمل
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2 - vive le maroc الثلاثاء 14 غشت 2018 - 00:23
المسؤولية يتحملها الشعب ب 99% الذين يرمون الازبال في الشاطئ! !!. أما بالنسبة 1% الذي تتحملها البلدية هي وضع رهن إشارة المواطنين أماكن لرمي الازبال على طول الشواطئ.
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