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كُتّاب وآراء
شاطئ الهرهورة
الاثنين 13 غشت 2018 - 23:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - سعيد الاثنين 13 غشت 2018 - 23:58
المشكل في المواطن الذي لا ياخد ازباله معه لوضعها في القمامة حين يجدها ولو خارج الشاطئ، رءيت بأم عيني ام غيرت ليكوش لرضيعها و دفنتها في الرمل
2 - vive le maroc الثلاثاء 14 غشت 2018 - 00:23
المسؤولية يتحملها الشعب ب 99% الذين يرمون الازبال في الشاطئ! !!. أما بالنسبة 1% الذي تتحملها البلدية هي وضع رهن إشارة المواطنين أماكن لرمي الازبال على طول الشواطئ.
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