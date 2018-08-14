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كُتّاب وآراء
تاريخ مفاوضات الصحراء
الثلاثاء 14 غشت 2018 - 21:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - من القصر الصغير غ الثلاثاء 14 غشت 2018 - 21:49
ضياع الوقت ومال الشعب عن مادا نتحاور ومع من نتحاور وما الجدوى من الحوار سوى تبدير مال الشعب
2 - ابن سوس المغربي الثلاثاء 14 غشت 2018 - 21:49
نحن الشعب المغربي لا نعترف بالمرتزفة ولا علم الشرويطة المسروقة من علم فلسطين التاريخي فا رجاء لا تكرسو التزوير يا هسبريس المحترمة
3 - حسن الثلاثاء 14 غشت 2018 - 21:58
مشكل الصحراء المغربية لن يحل الا ادا جلست الجزاير للتفاوض مع المغرب فنحن لانعترف بميليشيات ارهابية لاتمتل الساكنة الصحراوية
4 - جندي الثلاثاء 14 غشت 2018 - 22:05
هادشي طوال بزاف وهاد البوليزاريو ما كايحشموش. والكلام كثير... الحمد لله احنا موجودين السلاح موجود تلقونا للحرب عافاكم كانواعدكم نفضيوا هاد المشكل في ظرف 20 يوم .
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