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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تاريخ مفاوضات الصحراء

تاريخ مفاوضات الصحراء

الثلاثاء 14 غشت 2018 - 21:25

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - من القصر الصغير غ الثلاثاء 14 غشت 2018 - 21:49
ضياع الوقت ومال الشعب عن مادا نتحاور ومع من نتحاور وما الجدوى من الحوار سوى تبدير مال الشعب
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2 - ابن سوس المغربي الثلاثاء 14 غشت 2018 - 21:49
نحن الشعب المغربي لا نعترف بالمرتزفة ولا علم الشرويطة المسروقة من علم فلسطين التاريخي فا رجاء لا تكرسو التزوير يا هسبريس المحترمة
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3 - حسن الثلاثاء 14 غشت 2018 - 21:58
مشكل الصحراء المغربية لن يحل الا ادا جلست الجزاير للتفاوض مع المغرب فنحن لانعترف بميليشيات ارهابية لاتمتل الساكنة الصحراوية
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4 - جندي الثلاثاء 14 غشت 2018 - 22:05
هادشي طوال بزاف وهاد البوليزاريو ما كايحشموش. والكلام كثير... الحمد لله احنا موجودين السلاح موجود تلقونا للحرب عافاكم كانواعدكم نفضيوا هاد المشكل في ظرف 20 يوم .
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