24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1006:4513:3717:1420:2021:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. سلطات سيدي رحال تزيح الدراجات من الشاطئ (5.00)

  2. عبد الله غل: الرئيس ترامب يمثل تهديدا عالميا (5.00)

  3. خارجية باراغواي: دعم الوحدة الترابية للمغرب دائم (5.00)

  4. خبراء هورمونات ينتقدون لائحة كيماوية أوروبية (4.00)

  5. الرئيس الأمريكي يصف مساعدته السابقة بـ"الحمقاء" (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مباشر: انهيار جسر بإيطاليا

مباشر: انهيار جسر بإيطاليا

الثلاثاء 14 غشت 2018 - 15:50

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ahmed الثلاثاء 14 غشت 2018 - 16:32
النظام المغربي غدي يفرح ماشي غا فالمغرب فاش كاين الغش هههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
2 - ملاحظ الثلاثاء 14 غشت 2018 - 17:18
اكيد ان السلطات ستفتح تحقيقا معمقا ودقيقا ليتم معرفة اسباب إنهيار الجسر لتتحدد المسؤوليات وتفعيل القانون بكل صرامة وحيادية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
3 - خريبكي الثلاثاء 14 غشت 2018 - 17:19
بلى ماتفرح الدولة المغربية...را جسر واحد تايطيح ف ايطاليا مرة كل 5 الاف سنة...ف المغرب فينما تبدى الامطار دوار كامل تايغبر ليه اتار...زيد عليه كل شخص مات ف ايطاليا بسبب البنية التحتية تاتخرج لاقارب ديالو 300 مليون...نتا فالمغرب ميت او داركم طالعين نازلين غير مع جدارمية...الحاصول لخر يطفي الضو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.