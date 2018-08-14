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كُتّاب وآراء
مباشر: انهيار جسر بإيطاليا
الثلاثاء 14 غشت 2018 - 15:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - ahmed الثلاثاء 14 غشت 2018 - 16:32
النظام المغربي غدي يفرح ماشي غا فالمغرب فاش كاين الغش هههه
2 - ملاحظ الثلاثاء 14 غشت 2018 - 17:18
اكيد ان السلطات ستفتح تحقيقا معمقا ودقيقا ليتم معرفة اسباب إنهيار الجسر لتتحدد المسؤوليات وتفعيل القانون بكل صرامة وحيادية
3 - خريبكي الثلاثاء 14 غشت 2018 - 17:19
بلى ماتفرح الدولة المغربية...را جسر واحد تايطيح ف ايطاليا مرة كل 5 الاف سنة...ف المغرب فينما تبدى الامطار دوار كامل تايغبر ليه اتار...زيد عليه كل شخص مات ف ايطاليا بسبب البنية التحتية تاتخرج لاقارب ديالو 300 مليون...نتا فالمغرب ميت او داركم طالعين نازلين غير مع جدارمية...الحاصول لخر يطفي الضو
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