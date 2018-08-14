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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مواطن يتطوع لإصلاح طريق

مواطن يتطوع لإصلاح طريق

الثلاثاء 14 غشت 2018 - 22:15

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - عبدية الثلاثاء 14 غشت 2018 - 22:32
اودي يا ودي .جاتو النفس على الطريق و المسؤولين راه مشاو يتبحرو و يصيفو.لك الله يا مواطن لك الله .و لكم الغرق يا مسؤولين لكم الغرق
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64
2 - Said الثلاثاء 14 غشت 2018 - 22:38
المغاربة يبنون بلد,لا تنتظروا المسؤولين
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57
3 - احمد الثلاثاء 14 غشت 2018 - 22:41
الواحد هوا لي اهز الفاس و البالة و ادير الاصلاح براسو... أما إلى بقينا تابعين هاد المسؤولين ( راهم مسؤولين عند الله ) ما غادي نطفروه.
على الله و عسا إحرك فيهم هاد النوع ديال البادرات النفس على بلادهم.
واللهم كثر من أمثال هاد السيد.
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47
4 - nezha الثلاثاء 14 غشت 2018 - 22:43
شكرا لك أخي الله اكمل عليك بالخير وخلي ليك صحيحتك. ونعم الرجل الله اجعلها في ميزان المقبول
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9
5 - سفيان الشعبي الثلاثاء 14 غشت 2018 - 22:44
الرجل الخبرة رغم تقدمه في السن لم يتوانى في تحسين ظروف عيش محيطه . جزاه الله خيرا و متوى المسؤولين الجحيم .
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5
6 - tazi الثلاثاء 14 غشت 2018 - 22:45
Voilà les gens qui méritent l wissam l3alawi charif ils doivent être honte d eux les élus de ce bled un pauvre âge de son argent de son temps entrain de donner le exemple à tout cette mafia, je espére que les jeunes de cette endroit participent tous à la finition de cette route et merci à tous
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5
7 - Abdellah youala الثلاثاء 14 غشت 2018 - 22:46
الله يجعلها في ميزان حسناته.
يا ريت الناس اللي تحكم البلاد تكون فيهم روح المواطنة مثل هذا المواطن
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5
8 - الرجال الثلاثاء 14 غشت 2018 - 22:51
لو كان برلماني واحد او وزير واحد له غيرة على المغرب لما كنا على هذا الحال
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9 - اجديك الثلاثاء 14 غشت 2018 - 22:53
ربما علم هدا السيد ان لا جدوى في الجهة التي تلقى على عاتقها إصلاح هاته الطريق وكما هو الشأن بالنسبة لباقي الجهات؛ فبادر بنفسه إلى دلك ربحا للوقت وأجره على الله...
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10 - karimos الثلاثاء 14 غشت 2018 - 22:59
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كلها في كفة وعمل هذا الرجل في كفة .. المواطن المغربي يشتغل خارج الإطار (جمعيات ومؤسسات)
يجب حل كل الجمعيات الغير منتجة والتي ليست لها مشاريع ولا افكار ولا منخرطين ولا تؤطر المواطنين ويجب تحديث منطق الدعم المالي واللوجيستيكي الموجه للجمعيات ..
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11 - g stan. الثلاثاء 14 غشت 2018 - 22:59
انت الدجاجة التي تبيض ذهبا بالنسبة لرؤساء الجماعات .....
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12 - يجب ان تعاد الضمصة الثلاثاء 14 غشت 2018 - 23:00
اقرؤا مقال حلول الملك بشاطئ الجبهة .....
اننا فقط عساسة فهاد الفيرمة
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13 - مواطن عادي الثلاثاء 14 غشت 2018 - 23:02
تبارك الله عليك، خاص الناس يحاولو يجمعو لهاد السيد ش راس المال باش يدير شركة لاصلاح الطرق بنفس الطريقة التي يجمع بها المحسنون لبناء مسجد. يتبع...
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14 - hamid الثلاثاء 14 غشت 2018 - 23:02
رجل تجاوز 60 ويعمل وحيدا واين شباب الحي واش مافيهم نفس راه حشوما راجل خدام لوحده في حين ان الحي يضم العشرات من الشباب اقسم بالله لو كنت اسكن الرباط لجئت الى هناك ونعمل سويا حتى ننهي العمل يارجل
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15 - متت--------بع الثلاثاء 14 غشت 2018 - 23:04
كيبان لي انه مبقاو مسؤولين دربح ادن ما عليك ايها المواطن الا ان تاخد المبادرة في حياتك اليومية لا تنتظر المستحيل الى بغيتي الامن والامان ديرو راسك بغيتي لجدمة قلب عليها راسك المهم دبر راسك لكن يجب عليك احترام الغير
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16 - كاظم ع الثلاثاء 14 غشت 2018 - 23:05
يتساهل كل خير هادا هو أَلَمُّواطن الذي يستاهل التتويج بالاوسمة لك الله ياوطني.
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17 - الدوري الاسباني الثلاثاء 14 غشت 2018 - 23:08
ماشاء الله عمره فوق الستين ومزال عندو الحماس والقوة ،احسن من بعض الشباب التافه عاطل عن العمل و عاطل عن التفكير مقابل غير البارصا و التيرسي في المقاهي
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18 - fox الثلاثاء 14 غشت 2018 - 23:10
فين هي الشعارات الرنانة التي تم ترديدها
واش هذه وعلى شاكلتها كثير تعتبر محفزا على الاستثمار مشجعة على السياحة تلك العزلة .. ؟ لقد منحناكم ثقتنا لأجل القيام بمثل هذه الأمور بدلا عنا أين هي الوعود؟
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19 - argaz الثلاثاء 14 غشت 2018 - 23:19
لقينا فيه الخير ما لقيناه فالمسؤلين
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