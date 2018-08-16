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كُتّاب وآراء
النقل قبل عيد الأضحى
الخميس 16 غشت 2018 - 17:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - حسن الخميس 16 غشت 2018 - 17:50
حسب رأئي فان سبب الزيادة في الأسعارهوغياب المراقبة من طرف الدولة وبالتالي فهي شريكة في دلك.فمثلا الخط الرابط بين الناظوروالراشدية او ورزازات تستغله شركة واحدة فثمن التدكرة في الأيام العادية هو 150 درهم أما الأن وبمناسبة العيد فهو 250 درهم على الأقل .و تاتي لتضع حقيبتك يطلب الكريسون 20 درهم عن الحقيبة عندما تتكلم ينطق السائق ويقول بأن أجورهم هو مما يجمع الكريسون.
فلا ووجود لحافلات الستيام أو نقل الغزالة ..... إلا شركة واحدة واحدة للأكثر من 10 سنوات.هدا هو مغرب 2018 .لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
فلا ووجود لحافلات الستيام أو نقل الغزالة ..... إلا شركة واحدة واحدة للأكثر من 10 سنوات.هدا هو مغرب 2018 .لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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