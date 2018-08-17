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كُتّاب وآراء
جريمة بشعة تهز طنجة
الجمعة 17 غشت 2018 - 13:06
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
3 - امين الجمعة 17 غشت 2018 - 13:23
الله يهدي المسؤولين يتحركو ، راه هادشي غادي فتصاعد ، لابد من إعادة النظر فالقانون الجنائي و العقوبات الجنائية و عقوبات ترويج الأقراص المهلوسة و التجارة فيها ، تا واحد مبقا كيخاف من العقوبات لي كاينة ليوم و كلشي عارف هادشي و مع ذلك المسؤولين لا يحركون ساكنا ،حيت تاهوما بدورهم مبقاوش كيخافو من العقوبات الأخروية الا من رحم الله ، إلى الله المشتكى و لا حول و لا قوة الا بالله
5 - wood الجمعة 17 غشت 2018 - 13:30
مما يظهر من محل سكناه فقر مدقع ، حياة اقرب الى التشرد منها لحياة طبيعية و في الغالب يمارس أنشطة مشبوهة تؤدي الى تناحرات أو تصفية حسابات لاسباب تافهة !!!
7 - amek الجمعة 17 غشت 2018 - 13:30
الإجرام بلغ حدا لا يطاق لذا وجب على المديرية العامة للأمن الوطني أن تقوم بواجبها على أحسن وجه وأن لا يقتصر عملها بالدرجة الأولى على الإرهاب...هل لدينا فعلا أمن إستباقي كما يقال أم هو مقتصر على الجرائم الإرهابية لا غير؟
8 - الصبر الجمعة 17 غشت 2018 - 13:32
عندما تم اهمال التعليم..اتشرت البطالة والجهل و بالتالي الجرائم...لا حول ولا قوة الابالله...لنهتم باولادنا وتربيتهم...
9 - Lym الجمعة 17 غشت 2018 - 13:39
هد الإجرام هو نتيجة تربيتكم وتخافكم ،تاتون من الحبال تستعمرون المدن .تلدون كالأرانب وتخلقون الفقر والجهل بانفسكم .عقليتكم البداءية ،في هده المدينة هنا من اديه أربعين طفلا ،لا بشتغل ويتكل على الله أن يرزقهمم .كما يقولون كل واحد برزقو .حتى في أوروبا اتو بهذه الأفكار الجاهلية وخلقوا فيها الفقر والاجرام .يجب أن نعترف بأننا شعب متخلف .لا ننتج ولا نصنع شيءا من غير الانجاب و التناسل .وكثرة الأولاد .خلقتم الفقر والاجرام بانفسكم ومن بعد تشكاو الدولة المخزن .من خلق المخزن وأفكاره .انتم طبعا . المخزن هو صورة لعقليتكم .
10 - شوقي الجمعة 17 غشت 2018 - 13:48
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اول حاجة و هي تعريف هوية المرحوم مول الدار خاص و لابد من عقد كراء او بطاقة هوية عاد يكري ليه اما عون سلطة الغلط اللي دار هو خاصو يعرف الشادة و الفادة على الناس اللي عاد سكنو اجداد و يقدم ليهم هويتو المهنية .و انا. لله و اليه راجعون
11 - مواطنة الجمعة 17 غشت 2018 - 13:48
أي شخص يعيش غي ظروف التهميش والفقر مثل هذا الشاب المسكين معرض للقتل والإغتصاب .. أين احكومة المؤمنة الملتحية؟وأين التنمية البشرية التي تطبلون بها؟ واش هذي ظروف يعيش فيها إنسان ؟احيانا الموت أرحم
12 - سعيد الجمعة 17 غشت 2018 - 13:49
الله يرحمو، والقاتل سيكون من أصدقاءه ،و قام بتقطيعه للتخلص من الجثة و في الأخير تخلى عن ذالك خوفا أن يكشف أمره، لكن ان شاء الله سيتم توقيفه في اقرب الآجال
13 - بني مكادة الجمعة 17 غشت 2018 - 14:03
بني مكادة مرتع لبيع جميع أنواع الممنوعات الخطيرة وأحياؤها السكانية صارت مخيفة أمام تغول الشباب الضائع الذي لم يجد حلا إلا الانخراط في دوامة البيع والاستهلاك...والمؤسف في الأمر أن دوريات الأمن تأتي على مرءى من الجميع لا لاعتقالهم بل لتتقضى منهم مقابل التستر عليهم وهذا نراه بأم عيننا...لهذا فالمجرمين الآن متغولين و لا أحد يستطيع إيقافهم لأنهم يعرفون أنهم في حماية المخزن مقابل مايدفعون لهم...لك الله ياوطني الحبيب اللهم فرج علة أمتنا المقهورة....
14 - intidam الجمعة 17 غشت 2018 - 14:05
سبب كل هذه الجرائم هو يسجن المجرم وبعدها إطلاق سراحه ومن المفترض أن يقتل لكي لا يكرر الجريمة
15 - مهاجر الجمعة 17 غشت 2018 - 14:22
متفق مع صاحب التعليق رقم 9 نصف الشعب جاهل الفقر وكترة الأولاد هنا الأوروبي ولد أو اثنان فقط يوفر لهم كل شيء عندنا طفل 6 سنوات يلعب بي بنو ديال سيارة في الطريق يجب توعية الشعب وشكرا.
16 - Abdelhak الجمعة 17 غشت 2018 - 14:29
إلى أين ذاهب يا وطني.لو كان الجناة ينالون نصيبهم من العقاب ما أصبحنا كل يوم نسمع جريمة قتل في مدينة معينة.بزاف بزاف بزاف هذا الشيء
17 - افران الاطلس المتوسط الجمعة 17 غشت 2018 - 14:31
يجب تحرك القوة لامنة بشدة في هاته المدينة طنجة مدينة خطيرة في الاجرام معروفة منذ زمن . ممكن تكون تسوية حسابات ! يجب أن ينظر إلى أشخاصا الدين يزورنه في كل مرة ويشتغلوا معه . يجب تعريف هوية المتوفي ، وماذا كان يشتغل . ومن هم أصدقائه ؟ انا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه
18 - مواطن مغربي حر الجمعة 17 غشت 2018 - 14:34
انها المخدرات يا رعات ويامسؤولين عن الرعية يجب محاربة المجرمين الذين نهبوا ومازال ينهبوا ثرواتكم ومن ثرواتكم يمرون الى اولادكم يغيرون مصيرهم بحلم بالثروة مع العلم انه حلم ليس له طعم لانه باطل وحرام، وأن نسبة المدمنين زادت حتى في اجهزة الدولة يجب محاربة كل من ساهم في تغير طريق الشباب الصحيح اذا كُنتُم تريدون مجتمع راقي وناجح ١٠٠٪ حاربوا ثم حاربوا ثم حاربوا كل من له علاقة بالمخدرات حتى ذالك مرتشي الذي يعمل على تطبيق قانون على ضعيف لأنه ضعيف ،وبغيها باردة
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