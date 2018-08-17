24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
17/08/2018
الأيام القادمة
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:13
|06:47
|13:37
|17:13
|20:16
|21:37
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟
- دواوير ببني ملال تستفيق على "شبح الموت" في "البحر المتوسط"
- عطلة الإدارات العمومية من 20 إلى 23 غشت الجاري
- بوتفليقة يعزل قائدين بارزين في الجيش الجزائري
- أردوغان يرزق بحفيد سابع
- روسي يعود إلى الحياة بعد أسبوع من جنازته
"گوطيف" .. أكبر مصنع إفريقي للنسيج يتحوّل إلى أطلال بفاس (5.00)
سائحة سعودية تبدد الصور النمطية السائدة عن المغرب في الخليج (5.00)
- صفعات لشرطي في "بارَاج" .. "بنت لفشوش" تنكّل بأمنيّي البيضاء - (249)
- "المساواة في الإرث" .. مبادرة رئاسية تزلزل الرأي العام التونسي - (68)
- الملك يترأس مجلساً وزارياً .. وقانون الخدمة العسكرية يجمع الحكومة - (62)
- "زاخاروفا" تعكس ضبابية الموقف الروسي من قضية الصحراء - (60)
- سائحة سعودية تبدد الصور النمطية السائدة عن المغرب في الخليج - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الملعب البلدي لبلقصيري
الجمعة 17 غشت 2018 - 22:20