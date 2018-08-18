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كُتّاب وآراء
بنكيران في جنازة حامي الدين
السبت 18 غشت 2018 - 00:04
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - مواطن من الجنوب الشرقي المنسي السبت 18 غشت 2018 - 00:12
إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه الصبر والسلوان.
2 - prof السبت 18 غشت 2018 - 00:23
حياة بعدها موت ثم حساب بين يدى رب كريم وكتاب لا يغادر صغيرة و لاكبيرة إلا احصاها ثم جنة الخلد اونار السعير. هل هذه الحياة تستحق أن نضيع من اجلها لقاء ربنا وهو راض عنا. افلا تدبرون ام على قلوب اقفالها.انها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ا..
..
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3 - مغترب السبت 18 غشت 2018 - 00:27
رحم الله الفقيد وتغمده بواسع رحمته
اما بن كيران فبكل صراحه طلع لينا فراسنا ولم اعد اطيق رؤيته لا في جنازة ولا وهو يغني اغاني ام كلثوم بعدما رقصه القصر كما يريد وجعله طريقا لاقبار الربيع العربي وكوبري وقنطرة لتمرير قوانينه ضد الطبقه الكادحه المغلوبه على امرها,ولم نر منه الا شطحات وتباكي على العفاريت والتماسيح مع ان الرجل الحق والحزب الحق من يقف في وجه التماسيح حينما اعطيت له فرصة تمثيل الشعب وكان اغلب الشعب معه
بكل صراحه المخزن متوغل كثيرا بالمجتمع المغربي وكما قام برمي صنارة الحكومة للاتحاد الاشتراكي ايام حكومة التناوب بعهد الراحل الحسن الثاني وبعد ذلك تم اقبار ونعي ودفن هذا الحزب فلنكن متاكدين ان نفس المصير سيلقاه العدالة والتنميه
لو كان زعماء معارضتنا يفهمون لعبة المخزن لقلبوا عليه الاية واتخدوا قوانين لصالح الشعب الذي تعاطف معهم وكانوا ساعتها سيضعون المخزن في وجه الشعب ولكانوا هم الفائزين,بل اضعف الايمان لو انهم انسحبوا رفضا للانصياع لرغبات التماسيح لاصبحوا رمزا في نظر هذا الشعب ولفازوا كذلك,لكنهم كانوا يرون البلوكاج الحكومي امام اعينهم وبقوا يتفرجون
ماكاين احزاب فلمغرب وكلشي شفار
اما بن كيران فبكل صراحه طلع لينا فراسنا ولم اعد اطيق رؤيته لا في جنازة ولا وهو يغني اغاني ام كلثوم بعدما رقصه القصر كما يريد وجعله طريقا لاقبار الربيع العربي وكوبري وقنطرة لتمرير قوانينه ضد الطبقه الكادحه المغلوبه على امرها,ولم نر منه الا شطحات وتباكي على العفاريت والتماسيح مع ان الرجل الحق والحزب الحق من يقف في وجه التماسيح حينما اعطيت له فرصة تمثيل الشعب وكان اغلب الشعب معه
بكل صراحه المخزن متوغل كثيرا بالمجتمع المغربي وكما قام برمي صنارة الحكومة للاتحاد الاشتراكي ايام حكومة التناوب بعهد الراحل الحسن الثاني وبعد ذلك تم اقبار ونعي ودفن هذا الحزب فلنكن متاكدين ان نفس المصير سيلقاه العدالة والتنميه
لو كان زعماء معارضتنا يفهمون لعبة المخزن لقلبوا عليه الاية واتخدوا قوانين لصالح الشعب الذي تعاطف معهم وكانوا ساعتها سيضعون المخزن في وجه الشعب ولكانوا هم الفائزين,بل اضعف الايمان لو انهم انسحبوا رفضا للانصياع لرغبات التماسيح لاصبحوا رمزا في نظر هذا الشعب ولفازوا كذلك,لكنهم كانوا يرون البلوكاج الحكومي امام اعينهم وبقوا يتفرجون
ماكاين احزاب فلمغرب وكلشي شفار
4 - السعيدي علي السبت 18 غشت 2018 - 00:28
لله ما أخذ و له ما أعطى، اللهم يا حنان يا منان يا واسع الغفران اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، و أكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج و البرد، و نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ،،،،وألهم اللهم ذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
5 - هشام كولميمة السبت 18 غشت 2018 - 00:31
الكل سيفنى...إن لله وانا اليه راجعون.الصبر و السلوان لأهله و ذويه.و لكن بالنسبة لحامي الدين فسياسيا أختلف معه.الموت حق.
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