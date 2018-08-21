24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1706:5013:3617:1120:1221:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. مغاربة والتجنيد الإجباري (5.00)

  2. شركة "توتال" الفرنسية تنسحب رسميا من إيران (5.00)

  3. احتجاج على خدمات لارام (5.00)

  4. نجوم الفن يغنون للملك (5.00)

  5. مادونا تتألق بحلي أمازيغي في حفل عالمي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | عبد الرؤوف وعيد نظيف

عبد الرؤوف وعيد نظيف

الثلاثاء 21 غشت 2018 - 20:55

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - الشاهد الثلاثاء 21 غشت 2018 - 00:24
فنان كبير هدا العبد الرؤوف ..مزيدا من. التؤلق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
55
2 - mohammed الثلاثاء 21 غشت 2018 - 00:56
Je suis content que Abdraouf se porte bien. A propos des marocains suivent ses conseils, je ne le pense pas car la pluspart d’eux mangent rarement la viande
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
3 - said الثلاثاء 21 غشت 2018 - 01:15
عبد الرؤوف فرح المغاربة بزاف، لما كنت طفل في السبعينات و حتى الثمانينات هذا الفنان كان هو الأول في الكوميديا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
59
4 - IBN JAZAIER الثلاثاء 21 غشت 2018 - 01:51
عيد سعيد يا سي عبد الرؤوف واتنى لك الشفاء وطول العمر احبك في الله واتمنى ان القاك يوما واكرمك لانك تستحق ذلك وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
56
5 - YLU الثلاثاء 21 غشت 2018 - 01:56
النظافة من الايمان . اللهم سهل وبارك لكل مواطن يساهم في النظافة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
6 - القادري عبدالمالك الثلاثاء 21 غشت 2018 - 08:05
تحية لهاذ الفنان الأيقونة وتحية لمن تذكروه بهذه المناسبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
7 - حسن القنيطري الثلاثاء 21 غشت 2018 - 10:03
فرحتُ حقاً بهذه الوصلَةِ الجميلةِ ،لقيمتها في التوعية وفرْحة رؤية الفنان عبد الرحيم التونسي العزيز،شفاه الله وعافاه،اللهم واحفظ شعبنا وهذا الوطن الجميل..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
8 - مواطن الثلاثاء 21 غشت 2018 - 10:37
مكرهناش تفكرونا كل مرة بفنان مغربي من الجيل القديم نسمع ان الفنان لا يموت و لكن على ما يبدو في هدا البلد يموت قبل اجله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
9 - aziz الثلاثاء 21 غشت 2018 - 10:54
ce monsieur je le respect bcq c master bin du maroc
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
10 - نادية الثلاثاء 21 غشت 2018 - 12:19
كم احب هذا الرجل..يذكرني بالطفولة السعيدة والايام التي لن تتكرر...الله يطول في عمرك يافنان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
11 - ممكن الثلاثاء 21 غشت 2018 - 12:26
عيدكم مبارك سعيد ولجميع المغاربة و اتنمى من كل مغربي أن يقوم بكل جهذ لحماية نضافة منطقته، فلا تكتمل سنة الأضحية إلا بالحفاظ على البيئة و النضافة. فلن يرضى الله علينا و قد جعلنا شعيرة عيد الاضحى سببا في تلوث البيئة. قال الله تعالى "فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرةشر يره"
فرمي الأزبال عشواءيا فهو شر واذى و الحفاض على الأرض و النبات و الحيوان فهو خير. المرجو كل من يقرء هذا أن يلتزم بالنضافة و يعلم و يحت غيره على ذالك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
12 - la belle époque الثلاثاء 21 غشت 2018 - 16:54
عيدك مبارك سعيد يا السي عبد الرؤوف مع تمنياتنا لك بطول العمر ودوام الصحة والعافية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
13 - MATTICH ABDELHAK الثلاثاء 21 غشت 2018 - 19:00
لثلاثاء 21 غشت 2018 - 12:26
عيدكم مبارك سعيد ولجميع المغاربة و اتنمى من كل مغربي أن يقوم بكل جهذ لحماية نضافة منطقته، فلا تكتمل سنة الأضحية إلا بالحفاظ على البيئة و النضافة. فلن يرضى الله علينا و قد جعلنا شعيرة عيد الاضحى سببا في تلوث البيئة. قال الله تعالى "فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرةشر يره"
فرمي الأزبال عشواءيا فهو شر واذى و الحفاض على الأرض و النبات و الحيوان فهو خير. المرجو كل من يقرء هذا أن يلتزم بالنضافة و يعلم و يحت غيره على ذالك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - Marocain الثلاثاء 21 غشت 2018 - 19:56
Assalam alykoum.
Eid Mobarak saiid a tts les marocains et a ce grand Mr grand comedien Mr Abderrahim Tounssi grad respect a vous je vous south site Aiid mobarak avec bonne sante plein de succeed vous nous rapelle la Belle Époque de RTM ( Azaman eljamil ).
Merci abderraouf
Merci Hespress
Que dieu protege Notre Royaume
Eid mobarak saiid a tous les marocains.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 14 | عرض: 1 - 14

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.