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كُتّاب وآراء
عبد الرؤوف وعيد نظيف
الثلاثاء 21 غشت 2018 - 20:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
1 - الشاهد الثلاثاء 21 غشت 2018 - 00:24
فنان كبير هدا العبد الرؤوف ..مزيدا من. التؤلق
2 - mohammed الثلاثاء 21 غشت 2018 - 00:56
Je suis content que Abdraouf se porte bien. A propos des marocains suivent ses conseils, je ne le pense pas car la pluspart d’eux mangent rarement la viande
3 - said الثلاثاء 21 غشت 2018 - 01:15
عبد الرؤوف فرح المغاربة بزاف، لما كنت طفل في السبعينات و حتى الثمانينات هذا الفنان كان هو الأول في الكوميديا.
4 - IBN JAZAIER الثلاثاء 21 غشت 2018 - 01:51
عيد سعيد يا سي عبد الرؤوف واتنى لك الشفاء وطول العمر احبك في الله واتمنى ان القاك يوما واكرمك لانك تستحق ذلك وشكرا
5 - YLU الثلاثاء 21 غشت 2018 - 01:56
النظافة من الايمان . اللهم سهل وبارك لكل مواطن يساهم في النظافة.
6 - القادري عبدالمالك الثلاثاء 21 غشت 2018 - 08:05
تحية لهاذ الفنان الأيقونة وتحية لمن تذكروه بهذه المناسبة
7 - حسن القنيطري الثلاثاء 21 غشت 2018 - 10:03
فرحتُ حقاً بهذه الوصلَةِ الجميلةِ ،لقيمتها في التوعية وفرْحة رؤية الفنان عبد الرحيم التونسي العزيز،شفاه الله وعافاه،اللهم واحفظ شعبنا وهذا الوطن الجميل..
8 - مواطن الثلاثاء 21 غشت 2018 - 10:37
مكرهناش تفكرونا كل مرة بفنان مغربي من الجيل القديم نسمع ان الفنان لا يموت و لكن على ما يبدو في هدا البلد يموت قبل اجله.
9 - aziz الثلاثاء 21 غشت 2018 - 10:54
ce monsieur je le respect bcq c master bin du maroc
10 - نادية الثلاثاء 21 غشت 2018 - 12:19
كم احب هذا الرجل..يذكرني بالطفولة السعيدة والايام التي لن تتكرر...الله يطول في عمرك يافنان
11 - ممكن الثلاثاء 21 غشت 2018 - 12:26
عيدكم مبارك سعيد ولجميع المغاربة و اتنمى من كل مغربي أن يقوم بكل جهذ لحماية نضافة منطقته، فلا تكتمل سنة الأضحية إلا بالحفاظ على البيئة و النضافة. فلن يرضى الله علينا و قد جعلنا شعيرة عيد الاضحى سببا في تلوث البيئة. قال الله تعالى "فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرةشر يره"
فرمي الأزبال عشواءيا فهو شر واذى و الحفاض على الأرض و النبات و الحيوان فهو خير. المرجو كل من يقرء هذا أن يلتزم بالنضافة و يعلم و يحت غيره على ذالك.
فرمي الأزبال عشواءيا فهو شر واذى و الحفاض على الأرض و النبات و الحيوان فهو خير. المرجو كل من يقرء هذا أن يلتزم بالنضافة و يعلم و يحت غيره على ذالك.
12 - la belle époque الثلاثاء 21 غشت 2018 - 16:54
عيدك مبارك سعيد يا السي عبد الرؤوف مع تمنياتنا لك بطول العمر ودوام الصحة والعافية.
13 - MATTICH ABDELHAK الثلاثاء 21 غشت 2018 - 19:00
لثلاثاء 21 غشت 2018 - 12:26
عيدكم مبارك سعيد ولجميع المغاربة و اتنمى من كل مغربي أن يقوم بكل جهذ لحماية نضافة منطقته، فلا تكتمل سنة الأضحية إلا بالحفاظ على البيئة و النضافة. فلن يرضى الله علينا و قد جعلنا شعيرة عيد الاضحى سببا في تلوث البيئة. قال الله تعالى "فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرةشر يره"
فرمي الأزبال عشواءيا فهو شر واذى و الحفاض على الأرض و النبات و الحيوان فهو خير. المرجو كل من يقرء هذا أن يلتزم بالنضافة و يعلم و يحت غيره على ذالك.
عيدكم مبارك سعيد ولجميع المغاربة و اتنمى من كل مغربي أن يقوم بكل جهذ لحماية نضافة منطقته، فلا تكتمل سنة الأضحية إلا بالحفاظ على البيئة و النضافة. فلن يرضى الله علينا و قد جعلنا شعيرة عيد الاضحى سببا في تلوث البيئة. قال الله تعالى "فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرةشر يره"
فرمي الأزبال عشواءيا فهو شر واذى و الحفاض على الأرض و النبات و الحيوان فهو خير. المرجو كل من يقرء هذا أن يلتزم بالنضافة و يعلم و يحت غيره على ذالك.
14 - Marocain الثلاثاء 21 غشت 2018 - 19:56
Assalam alykoum.
Eid Mobarak saiid a tts les marocains et a ce grand Mr grand comedien Mr Abderrahim Tounssi grad respect a vous je vous south site Aiid mobarak avec bonne sante plein de succeed vous nous rapelle la Belle Époque de RTM ( Azaman eljamil ).
Merci abderraouf
Merci Hespress
Que dieu protege Notre Royaume
Eid mobarak saiid a tous les marocains.
Eid Mobarak saiid a tts les marocains et a ce grand Mr grand comedien Mr Abderrahim Tounssi grad respect a vous je vous south site Aiid mobarak avec bonne sante plein de succeed vous nous rapelle la Belle Époque de RTM ( Azaman eljamil ).
Merci abderraouf
Merci Hespress
Que dieu protege Notre Royaume
Eid mobarak saiid a tous les marocains.
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