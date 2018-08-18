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كُتّاب وآراء
مهاجر مغربي يبكي والدته
السبت 18 غشت 2018 - 11:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - محجور السبت 18 غشت 2018 - 12:30
فقدان الوالدة نكبة وحزن عظيم لا ينسيه الا الموت. اللهم ارحم كل الامهات. نصيحة لوجه الله.تهلاو فالواليدة
2 - عادل بوموجة السبت 18 غشت 2018 - 12:40
اللهم ارحم جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
3 - فارس السبت 18 غشت 2018 - 12:53
الغربة غدارة وتمنها غالي. الله يرحمها ويرحم جميع الأمهات
4 - هشام كولميمة السبت 18 غشت 2018 - 13:25
"كل البيوت مظلمة إلى أن تستيقظ الأم.""الإنسان الذي يعطي بدون مقابل".
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