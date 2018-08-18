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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مهاجر مغربي يبكي والدته

مهاجر مغربي يبكي والدته

السبت 18 غشت 2018 - 11:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - محجور السبت 18 غشت 2018 - 12:30
فقدان الوالدة نكبة وحزن عظيم لا ينسيه الا الموت. اللهم ارحم كل الامهات. نصيحة لوجه الله.تهلاو فالواليدة
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31
2 - عادل بوموجة السبت 18 غشت 2018 - 12:40
اللهم ارحم جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
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3 - فارس السبت 18 غشت 2018 - 12:53
الغربة غدارة وتمنها غالي. الله يرحمها ويرحم جميع الأمهات
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16
4 - هشام كولميمة السبت 18 غشت 2018 - 13:25
"كل البيوت مظلمة إلى أن تستيقظ الأم.""الإنسان الذي يعطي بدون مقابل".
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5
5 - البعمراني السبت 18 غشت 2018 - 13:25
بموت الام يغلق باب من أبواب الجنة
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