24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1506:4913:3617:1220:1421:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. الموسيقى تحد من شعور مرضى الخرف بالاكتئاب (5.00)

  2. الحكومة الألمانية تعتزم تشكيل مجلس للرقمنة (5.00)

  3. رفض مصافحة الجنس الآخر يحرم من الوظيفة والجنسية في أوروبا (5.00)

  4. استنفار أمني لحماية "الكسّابة" والزبناء بسطات (5.00)

  5. أردوغان يخلف نفسه على رأس "العدالة والتنمية" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أبو زعيتر: فوزي هدية للمغاربة

أبو زعيتر: فوزي هدية للمغاربة

الأحد 19 غشت 2018 - 09:40

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.