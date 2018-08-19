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كُتّاب وآراء
سفينة حربية بريطانية بطنجة
الأحد 19 غشت 2018 - 14:27
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - samy الأحد 19 غشت 2018 - 15:07
بحال السفن الحربية لي كا يصنعها المغرب
سبحان الله يخلق من الشبه 100
سبحان الله يخلق من الشبه 100
2 - haroun الأحد 19 غشت 2018 - 15:16
سفن حربية روسية بميناء الجزائر العاصمة وسفن حربية بريطانية بطنجة. ماذا يجري في شمال أفريقيا
3 - lotfi الأحد 19 غشت 2018 - 15:17
هلا تفضل وزير دفاعنا ليشرح للشعب ماذا تفعل هاته السفينة بمياهنا ربما الأمر يتعلق باستعمار جديد كالاستعمار الفرنسي والاسباني والجزاءيري
4 - زكرياء المغربي الأحد 19 غشت 2018 - 15:28
غالبا ما ستكون هذه السفينة الحربية من صنع بريطاني
حتى المغرب كان قد أرسل سفينة حربية إلى سواحل كوت ديفوار
حتى المغرب كان قد أرسل سفينة حربية إلى سواحل كوت ديفوار
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