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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | سفينة حربية بريطانية بطنجة

سفينة حربية بريطانية بطنجة

الأحد 19 غشت 2018 - 14:27

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - samy الأحد 19 غشت 2018 - 15:07
بحال السفن الحربية لي كا يصنعها المغرب
سبحان الله يخلق من الشبه 100
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9
2 - haroun الأحد 19 غشت 2018 - 15:16
سفن حربية روسية بميناء الجزائر العاصمة وسفن حربية بريطانية بطنجة. ماذا يجري في شمال أفريقيا
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11
3 - lotfi الأحد 19 غشت 2018 - 15:17
هلا تفضل وزير دفاعنا ليشرح للشعب ماذا تفعل هاته السفينة بمياهنا ربما الأمر يتعلق باستعمار جديد كالاستعمار الفرنسي والاسباني والجزاءيري
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-5
4 - زكرياء المغربي الأحد 19 غشت 2018 - 15:28
غالبا ما ستكون هذه السفينة الحربية من صنع بريطاني
حتى المغرب كان قد أرسل سفينة حربية إلى سواحل كوت ديفوار
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-3
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