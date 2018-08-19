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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تجار يشكون الكساد بفاس

تجار يشكون الكساد بفاس

الأحد 19 غشت 2018 - 17:15

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - simo fes الأحد 19 غشت 2018 - 18:06
الأسباب معروفة وهي تغول المراكز التجارية الكبيرة كمرجان وكارفور وكيابي وعدة مراكز التي أصبح المواطن يفضلها والتي يكون فيها الثمن فيكس .والسبب الآخر هو هروب المواطن من جشع أصحاب المحلات الصغار الذين يرون في الزبون حقيبة مال وليس إنسان
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2 - شاكر الأحد 19 غشت 2018 - 18:31
فاس لم يبقى لها كدخل سوى الموظف الغارق في الد يون او في فصاريف التعليم اما المعامل كلها اغلقت .بالمناسبة حراس مواقف السيارات المجاورة للملاح بعيدين كل البعد عن اسلوب المرونة والبشاشة اول ما يستقبل اي زائر الا ويحاول ان يظهر نفسة انه مشرمل وهذا لوحده سبب كاف لقتل الرواج .
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3 - khalid الأحد 19 غشت 2018 - 18:39
فاس في تراجع كبييير في كل شيء !!!!
لقد زرت الدينة القديمة لفاس بصراحة لاحضت الاهمال التلوث التسول نقص كبير في السياحة .... فاس مقارنتاً بعشرين سنة قبل تشهد تراجعا و تخلُّفا كبيرين !!! فاس من عشرين سنة كان هناك ثلاث احياء صناعية ، سيدي براهيم، الدكارات, و بنسودة اما الان اكثر من 80% من هذه المعامل مغلوقة ،،، الصناعة التقليدية تراجع كبير بحيث لم تعد هناك سياحة بالشكل الذي يناسب المدينة .... ناهيك عن العشوائية في كل شيء ،،،، احزنتني مدينتي
بصراحة فاس في ازمة !!!
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4 - Abdellah baroudi الأحد 19 غشت 2018 - 18:42
جميع المدن تعاني من كساد حتى مدينة مراكش.....والسبب ان الاقتصاد الوطني ضعيف ودخل الفرد ضعيف يوجهه لسداد فواتير المياه والكهرباء..و الكراء..اللهم ارحمنا
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