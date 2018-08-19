24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
19/08/2018
الأيام القادمة
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:15
|06:49
|13:36
|17:12
|20:14
|21:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟
- رواية "هكذا تحدثت الشجرة".. أسئلة الوطن والحياة
- البروتينات تساعد على التقليل من الدهون في الكبد
- لماذا لا تَردُّ غالبية الإدارات المغربية على رسائل المواطنين؟
- بوعرفة تسجل رقما قياسيا في خريطة عالمية لدرجات الحرارة
- حفريات للبيع بمنطقة ألنيف تعود إلى عشرات ملايين السنين
- عبد النبوي يطيح بأول متورط في فضيحة "الماستر مقابل المال" - (126)
- مغربيات ينزعن الحجاب في الصيف .. حرية إنسان أم إغواء شيطان؟ - (89)
- لماذا لا تَردُّ غالبية الإدارات المغربية على رسائل المواطنين؟ - (70)
- المقاطعة ترفع واردات المغرب من الحليب الأجنبي بمستويات قياسية - (69)
- "شنغهاي" يضعُ المغرب خارج تصنيف أفضل 500 جامعة بالعالم - (68)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تجار يشكون الكساد بفاس
الأحد 19 غشت 2018 - 17:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - simo fes الأحد 19 غشت 2018 - 18:06
الأسباب معروفة وهي تغول المراكز التجارية الكبيرة كمرجان وكارفور وكيابي وعدة مراكز التي أصبح المواطن يفضلها والتي يكون فيها الثمن فيكس .والسبب الآخر هو هروب المواطن من جشع أصحاب المحلات الصغار الذين يرون في الزبون حقيبة مال وليس إنسان
2 - شاكر الأحد 19 غشت 2018 - 18:31
فاس لم يبقى لها كدخل سوى الموظف الغارق في الد يون او في فصاريف التعليم اما المعامل كلها اغلقت .بالمناسبة حراس مواقف السيارات المجاورة للملاح بعيدين كل البعد عن اسلوب المرونة والبشاشة اول ما يستقبل اي زائر الا ويحاول ان يظهر نفسة انه مشرمل وهذا لوحده سبب كاف لقتل الرواج .
3 - khalid الأحد 19 غشت 2018 - 18:39
فاس في تراجع كبييير في كل شيء !!!!
لقد زرت الدينة القديمة لفاس بصراحة لاحضت الاهمال التلوث التسول نقص كبير في السياحة .... فاس مقارنتاً بعشرين سنة قبل تشهد تراجعا و تخلُّفا كبيرين !!! فاس من عشرين سنة كان هناك ثلاث احياء صناعية ، سيدي براهيم، الدكارات, و بنسودة اما الان اكثر من 80% من هذه المعامل مغلوقة ،،، الصناعة التقليدية تراجع كبير بحيث لم تعد هناك سياحة بالشكل الذي يناسب المدينة .... ناهيك عن العشوائية في كل شيء ،،،، احزنتني مدينتي
بصراحة فاس في ازمة !!!
لقد زرت الدينة القديمة لفاس بصراحة لاحضت الاهمال التلوث التسول نقص كبير في السياحة .... فاس مقارنتاً بعشرين سنة قبل تشهد تراجعا و تخلُّفا كبيرين !!! فاس من عشرين سنة كان هناك ثلاث احياء صناعية ، سيدي براهيم، الدكارات, و بنسودة اما الان اكثر من 80% من هذه المعامل مغلوقة ،،، الصناعة التقليدية تراجع كبير بحيث لم تعد هناك سياحة بالشكل الذي يناسب المدينة .... ناهيك عن العشوائية في كل شيء ،،،، احزنتني مدينتي
بصراحة فاس في ازمة !!!
4 - Abdellah baroudi الأحد 19 غشت 2018 - 18:42
جميع المدن تعاني من كساد حتى مدينة مراكش.....والسبب ان الاقتصاد الوطني ضعيف ودخل الفرد ضعيف يوجهه لسداد فواتير المياه والكهرباء..و الكراء..اللهم ارحمنا
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4