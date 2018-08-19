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كُتّاب وآراء
الزواج الجماعي بتافراوت
الأحد 19 غشت 2018 - 17:33
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - زكرياء المغربي الأحد 19 غشت 2018 - 18:01
نتمنى السعادة و الرفاهية و الرخاء لجميع الأعراس زواج سعيد مسيرة موفقة
2 - bouchra zago الأحد 19 غشت 2018 - 18:06
الله يكمل ليهم بكل خير و يرزقهم الدرية الصالحة يارب
3 - مزابي حر الأحد 19 غشت 2018 - 18:08
بغيت حتى أنا نتزوج من هاد المنطقة ناسها طيبين
لاكن أنا من قبائل مزاب الشاوية منعرف واش يبغيو ليا ولا لا
بنات عمي المزابيات كلشي تزوجو
الناس غير سمعو لي مزوج مزابية غايمشي الجنة ناضت المخاطفة عليهم مخالاو لينا والو
(لي مزوج مزابية غيمشي الجنة لأنه غيدوز الصراط والعذاب هنا فالدنيا هههه)
راني غير كنظحك معا بنات عمي المزابيات عيالات و نص والله باقي مطحت فشي مزابية راني كنشرش فالبلاصة العدول ما يفلت
لاكن أنا من قبائل مزاب الشاوية منعرف واش يبغيو ليا ولا لا
بنات عمي المزابيات كلشي تزوجو
الناس غير سمعو لي مزوج مزابية غايمشي الجنة ناضت المخاطفة عليهم مخالاو لينا والو
(لي مزوج مزابية غيمشي الجنة لأنه غيدوز الصراط والعذاب هنا فالدنيا هههه)
راني غير كنظحك معا بنات عمي المزابيات عيالات و نص والله باقي مطحت فشي مزابية راني كنشرش فالبلاصة العدول ما يفلت
4 - amazigh الأحد 19 غشت 2018 - 18:17
Azul flawn,
wallah une bonne idee de faire marier les jeunes mais mon probleme les soucis de la vie apres le mariage. etre jeune et se marier tot a mon avis c est dangereux. Mais je crois que les Soussis sont solidaires entre eux. je le souhaite parce que la vie est dure. Tanmirt
wallah une bonne idee de faire marier les jeunes mais mon probleme les soucis de la vie apres le mariage. etre jeune et se marier tot a mon avis c est dangereux. Mais je crois que les Soussis sont solidaires entre eux. je le souhaite parce que la vie est dure. Tanmirt
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