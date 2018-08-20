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كُتّاب وآراء
البطالة بجماعة السهول
الاثنين 20 غشت 2018 - 12:09
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - omar الاثنين 20 غشت 2018 - 12:32
صاحب الجلالة نصره الله و ايده وجد لهذا الشباب العاطل الحل وهو الخدمة العسكرية
2 - كاتب الاثنين 20 غشت 2018 - 12:35
أسباب الفقر في العالم كله هو عدم إعطاء الفقراء حقهم من الزكاة، وعدم أداؤها يعني دخول جهنم، إن الدول الغربية تسرق الثروات وتكنزها أو ترميها في البحار وتدمر الإقتصاد بنشر الربا، وتدمر المجتمعات بنشر الخمور والمخدرات ومحاربة الإسلام الذي يضمن الحقوق للجميع حتى للحيوان والنبات، كما تنشر الفساد كالعري بدعوى بناء الجسم والعقل والحرية والحقوق التي لا تضمن سوى العري الذي يدمرالأسر بالإضافة لنشر الزنا في الإعلام بدعوى الحب٠٠٠
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