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كُتّاب وآراء
مغاربة والتجنيد الإجباري
الاثنين 20 غشت 2018 - 13:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (24)
1 - uodba oujda الاثنين 20 غشت 2018 - 13:58
مع الحقد الذي ربته الحكومات في قلوب الشباب ومع التجنيد الإجباري سيحملون السلاح ويصوبون نحو من خلفهم
2 - حمزة الاثنين 20 غشت 2018 - 13:59
احسن حاجة دارتها الحكومة فحياااتها ... اخيرا ممكن يتنقا المجتمع من الفساد والجريمة والبطالة ... المهم هو تعميم لهاد القانون
3 - سفيان الاثنين 20 غشت 2018 - 14:00
خطوة جيدة تنقد الشباب من عادات قبيحة وتغرس روح الوطنية
4 - Majid kaas الاثنين 20 غشت 2018 - 14:01
كل هذا سوى لحماية مصالح الطبقة الغنية والفقير يبقى مدوخ ووطني كما يريدونه.
الله يرحمك يا وطني
الله يرحمك يا وطني
5 - مواطنة وام لشباب الاثنين 20 غشت 2018 - 14:02
نعم للتجنيد ومع التجنيد ونطالب بهذا القانون لعلى وعسى ان ينخفض مستوى الاجرام والتشرميل والاغتصاب في هذا البلد لانانا في اتجاه الهاوية نسال الله السلام
6 - mazza Abdellah الاثنين 20 غشت 2018 - 14:02
انا مع التجنيد الإجباري لأنه سيربي هذا الجيل ديال ميخيات على الانضباط والاحترام وربما قد يصنع منهم رجالاى حقيقييين
7 - مولات الربيع الاثنين 20 غشت 2018 - 14:03
شوفو معيا اللقطة 1.40 بحال الى سمعت التجنيد الانجابي...علام هاد المغاربة ههه
8 - التجنيد الإيجابي الاثنين 20 غشت 2018 - 14:10
واش التجنيد الاجباري غادي يكون من بعدو الإدماج ولا غير عام وثمن شهور دون مقابل وسير حتى
9 - hsaine الاثنين 20 غشت 2018 - 14:16
اظن بأن التجنيد الاجباري او الخدمة العسكرية ليست عملا ولا وظيفة بل هي خدمة الزامية على كل ابناء الدولة و هي موجودة في جميع انحاء العمل و بعد انتهاء الخدمة العسكرية تسلم شهادة بأن هذا الشخص ادى الخدمة العسكرية و هناك نوع اخر يفرض على الموظفين هو الخدمة العسكرية قبل توظيفهم وكل هذا لم يبقى في المغرب و في عدد من الدول راجع الى اسباب امنية للدول .....
10 - سفيلن الاثنين 20 غشت 2018 - 14:18
الى طبق على كلشي انا مفهمتش كيفاش لمزاليط والمعطلين لمعطاتهم هاد لبلاد والو وتيقولك غدي نموت على بلادي علامن كتكدبو الى كنتي مستعد للموت غامر شوف ليك شي باطو وحاول تسويف راسك والعاءلة ديالك اما الدولة راه والله اما تعطيك شي حاجا واخا تقاتل حياتك كاملا
11 - عين الصواب الاثنين 20 غشت 2018 - 14:21
التجنيد الإجباري هو فرض الدولة الخدمة العسكرية الإلزامية على مواطنيها لتحقيق تعبئة عسكرية شاملة لتعويض أي نقص في أعداد المقاتلين وقت الحرب، إذ يلجأ الجيش إلى استدعاء المجندين عند الحاجة. تاني شيء هو أن التجنيد الاجباري يجعل المواطن يعرف قيمة الجندي المرابط بالحدود ويعرف الدور الكبير او الضخم الدي يقوم به
كل الدول التي تقدر المهن المحكورة. تكون دول متقدمة
كل الدول التي تقدر المهن المحكورة. تكون دول متقدمة
12 - simo الاثنين 20 غشت 2018 - 14:25
مذا سيستفيد مجند من التجنيد الاجباري ؟ خصنا التعليم الاجباري و الصحة الاجبارية و العمل الاجباري . مواطنة مغديش يكتسبها في 18 شهر او تشرميل و كريساج ماتحيدوش تجنيد اجباري . تعليم هو الحل و زيد عليه قانون خصو اكون زجري
13 - jihane الاثنين 20 غشت 2018 - 14:30
هاد قانون التجنيد راه كارثة.
هو طريقة غير مباشرة لإلهاء الشباب لسنتين دون أي أجر و سجن مقنن لأي شخص ماعاجبهمش , و أيضا لامتصاص حماس الشباب الذي قد يحتج على تدهور الأوضاع و الفساد و فشل الحكومة ;) و لتربية و"endoctriner ماعرفتهاش بالعربية يمكن التلقين" على الطاعة و الخضوع .حيت موجه لاولاد الشعب.
راه موضوع ضخم خصو البنية التحتية و الخدمات لهاد الشباب, واش غتوفرلهم الصحة و الولوج للتعليم و الحماية? ولا غتصيفطهم للصحاري ولا يخدموا فديار الكبار?
الحالة الوحيدة اللي نتافق فيها هو ياخدو المشرملين و المجرمين فقط.
الحمد لله فايتين السن و خوينا البلاد و جنسية أجنبية.
هو طريقة غير مباشرة لإلهاء الشباب لسنتين دون أي أجر و سجن مقنن لأي شخص ماعاجبهمش , و أيضا لامتصاص حماس الشباب الذي قد يحتج على تدهور الأوضاع و الفساد و فشل الحكومة ;) و لتربية و"endoctriner ماعرفتهاش بالعربية يمكن التلقين" على الطاعة و الخضوع .حيت موجه لاولاد الشعب.
راه موضوع ضخم خصو البنية التحتية و الخدمات لهاد الشباب, واش غتوفرلهم الصحة و الولوج للتعليم و الحماية? ولا غتصيفطهم للصحاري ولا يخدموا فديار الكبار?
الحالة الوحيدة اللي نتافق فيها هو ياخدو المشرملين و المجرمين فقط.
الحمد لله فايتين السن و خوينا البلاد و جنسية أجنبية.
14 - سليم الاثنين 20 غشت 2018 - 14:31
الفكرة كانت ساءدة حتى في سويسرا التي تضل فيها الخدمة العسكرية إجباري حتى الان... ف2007 توقفت في المغرب ...العالم من بعد حادثة سبتمبر 2001 ...تغير وأصبحت سياسات جديدة تفرض على الدول...كنت اتمنى ان ياخد رأي التلاميذ و الطلاب كدلك لأنهم المستقبل ليست الحكومة. ..الحكومة فقط تقترض من البنك الدولي وتمول أجور وامتيازات الموضفين المحضوضين إلى الأبد! أما التلاميذ أو اولادنا... هم من سيشتغل و يرد الدين مضاعف أكثر 10 المرات.
15 - khalid الاثنين 20 غشت 2018 - 14:34
عندما نتكلم عن الشباب فهم الذكور و الإنات معا و ليس الذكور فحسب و شكرا
16 - Me again الاثنين 20 غشت 2018 - 14:34
الاستثناء هو ان تفرض الخدمة العسكرية على ابناء الفشوش و الوزراء و البرلمانيين و خدام الدولة و اصحاب الدكاكين السياسية, حثى لا يكون اعتذار بانهم يقوموا الدراسة او فقط مسجلين في مدارس خصوصية. و الاستثناء الاخر في العفو من الخدمة هو الشباب من الطبقة الفقيرة الذين فشلوا في الدراسة. كما يجب افتتاح الخدمة العسكرية بالامير و زملائه في المدرسة المولولية و جميع الطلبة الذين يسجلون في المدارس العليا الخصوصية الباهضة الثمن, و من بعد الخدمة يتممون دراستهم. اما بالنسبة للغير القادرين جسمانيا, فعليهم بالخدمة المدنية, مثلا في الاسعاف و المستشفيات و التشجير نظافة الاحياء و المدن و البوادي و مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة و العجزة...
17 - الصريح الاثنين 20 غشت 2018 - 14:36
واش كظنو التجنيد الاجبار ي خاص فقط للعاطلين و الشمكارا .
شحال من واحد عجبو الحال و قال عدي نتهناو من من المجرمين ايها الاغبياء الجيش ليس مزبلة يقدف اليها les epaves humains و كل من لا فائدة فيه .
شحال من واحد عجبو الحال و قال عدي نتهناو من من المجرمين ايها الاغبياء الجيش ليس مزبلة يقدف اليها les epaves humains و كل من لا فائدة فيه .
18 - amek الاثنين 20 غشت 2018 - 14:37
نعم إنها خطوة تقدمية لتأطير الشباب وإبعادهم عن سلوكيات الإنحراف والبطالة وما دون ذالك ومن تم تكريس روح المواطنة التي هي في الأصل سلوك يترعرع مع الشخص منذ نعومة أظافره..حقا إنها خطوة جريئة بما تحمله الكلمة من معنى
19 - tarik.uk الاثنين 20 غشت 2018 - 14:44
اذا كان سيطبق على الجميع و ليس ابناء الفقراء فقط
20 - خليلوفيتش الاثنين 20 غشت 2018 - 14:45
هههههه على حساب مفهمت هاد الشباب حسابت ليهم غادين أيخدموهم فالعسكر و حصلا غادي تحصل فيها هاد الحكومة و الله ما يتفاكو معاهم
21 - Touhali الاثنين 20 غشت 2018 - 14:47
l'emploi public après service militaire.
مبادرة جميلة جدا التجنيد موجودة في جميع بلدان العالم العربي والإسلامي وكل لعالم. في تونس و في الجزائر . غير ان تجنيد يجب ان يوعمام جميع الفيئات المجتمع الوطني والوظائف الحكومية أسبقية للمجنادين. الرجولة تكمل بلجوندية.
الوظيفة العمومية ﻻ تسلم الى من بعد تجنيد.
مبادرة جميلة جدا التجنيد موجودة في جميع بلدان العالم العربي والإسلامي وكل لعالم. في تونس و في الجزائر . غير ان تجنيد يجب ان يوعمام جميع الفيئات المجتمع الوطني والوظائف الحكومية أسبقية للمجنادين. الرجولة تكمل بلجوندية.
الوظيفة العمومية ﻻ تسلم الى من بعد تجنيد.
22 - Saïd الاثنين 20 غشت 2018 - 14:48
نخاف أن يكون ولد الجيلالي الخباز والمعطي البناي هو المفروض عليه التجنيد أما ولد بن شقرون و التازي و برادة و الفاسي الفهري كيقروا في اروبا و الميركان او كيشدوا في البوسطات les postes العليا
23 - نورالدين الاثنين 20 غشت 2018 - 14:49
نظام الخدمة العسكرية ساري في جميع دول العالم. في الدول الديمقراطية يسري على الجميع بدون استثناء. وفِي مصر مثلا قضى مغني شاب مشهور عقوبة حبسية بسبب تهربه من الخدمة.
في بلدنا العزيز، المشكلة للأسف في "باك صاحبي"، ومن المستحيل ان ينطبق على اولاد الفشوش،علية القوم وما جاورهم.
اما المزاليط و الدراوش فسينفذوه رغما عن انوفهم وانوف آباءهم.
في بلدنا العزيز، المشكلة للأسف في "باك صاحبي"، ومن المستحيل ان ينطبق على اولاد الفشوش،علية القوم وما جاورهم.
اما المزاليط و الدراوش فسينفذوه رغما عن انوفهم وانوف آباءهم.
24 - مجرد رأي الاثنين 20 غشت 2018 - 14:52
قرار حذف التجنيد الاجباري كان وراءه هاجس أمني صرف وخوف من استغلال المهارات والكفايات المكتسبة في التجنيد في أمور أخرى، غير أن نتيجة الحذف كانت أسوأ مما تخطر على بال، وتعلم الشباب أشياء تدمر البلاد والعباد من مصدر غير مصدر التجنيد ، واليوم يتم إصدار قانون لإرجاعه مرة أخرى بدافع من نفس الهاجس، لكن لن تكون النتيجة كما يتوقعها المخططون والمتمثلة في تهذيب سلوك الشباب وامتصاص الاحتقان الحالي والآتي كالسيل الجارف.. ليس هذا هو الحل ، الحل هو العدالة الاجتماعية ، وهو توزيع ثروة المغاربة بدون تمييز أو عنصرية، أتوقع من الآن نتيجة التجنيد الاجباري هو إفراز شريحة مجتمعية لن تفكر أبدا في إحراق نفسها كالبوعزيزي وإنما ستقتلع حقها قسرا، شريحة لا يرهبها شيء، ولن تكون كالشريحة الحالية "مضبعة" لا تميز بين مصلحتها وبين مصلحة رونالدو....
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