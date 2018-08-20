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كُتّاب وآراء
أسواق الأضاحي ببنسليمان
الاثنين 20 غشت 2018 - 19:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - hachani34 الاثنين 20 غشت 2018 - 20:16
عجبا لاناس لا يقومون بالفرائض من صلاة و زكاة. و يصرون على القيام بسنة الأضحية التي لا تجب الا لمن هو قادر عليها. فاي اسلام هذا ؟؟؟؟.
الصلاة و اخراج الزكاة اوجب من الأضحية
الصلاة و اخراج الزكاة اوجب من الأضحية
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