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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | حذف وزارة الماء

حذف وزارة الماء

الاثنين 20 غشت 2018 - 21:11

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - kata الاثنين 20 غشت 2018 - 22:02
السلام والله احسن قرار وتدريجيا لوزارات اخرى ان شاء الله
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2 - يحي الاثنين 20 غشت 2018 - 22:03
قرار حكيم اد انها كتابة تثقل كاهل الميزانية
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3 - Mouatene الاثنين 20 غشت 2018 - 22:08
تستحق الان ان تسمى بوزيرة 2فرانك وهذا حكم حكمة به في حقها
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4 - يسين الاثنين 20 غشت 2018 - 22:10
قرار غريب لان الماء لا سجب ان يكون من اختصاص التجهيز بل دمج وزارة الماء والفلاحة والبيئة في وزارة واحدة... الماء مادة حيوية تستغله الفلاحة كقطاع حيوي و يدخل في المنظومة البيئية .
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