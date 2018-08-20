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كُتّاب وآراء
حذف وزارة الماء
الاثنين 20 غشت 2018 - 21:11
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - kata الاثنين 20 غشت 2018 - 22:02
السلام والله احسن قرار وتدريجيا لوزارات اخرى ان شاء الله
3 - Mouatene الاثنين 20 غشت 2018 - 22:08
تستحق الان ان تسمى بوزيرة 2فرانك وهذا حكم حكمة به في حقها
4 - يسين الاثنين 20 غشت 2018 - 22:10
قرار غريب لان الماء لا سجب ان يكون من اختصاص التجهيز بل دمج وزارة الماء والفلاحة والبيئة في وزارة واحدة... الماء مادة حيوية تستغله الفلاحة كقطاع حيوي و يدخل في المنظومة البيئية .
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