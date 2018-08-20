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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بنشعبون وزيرا للمالية

بنشعبون وزيرا للمالية

الاثنين 20 غشت 2018 - 21:53

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - adil الاثنين 20 غشت 2018 - 22:02
مصالح أخنوش و خدام الدولة ستأثر على هاذا الشخص ، رغم عدم إنتمائه لأي حزب
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