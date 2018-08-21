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الرئيسية | صوت وصورة | نجوم الفن يغنون للملك

نجوم الفن يغنون للملك

الثلاثاء 21 غشت 2018 - 19:51

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - من المغرب الثلاثاء 21 غشت 2018 - 21:19
تحية لهؤلاء الشباب الذين لم ينتظرو التوظيف وابدعو ثم نجحوا.لتاكيد من له العزيمة لابد ان ينجح في اي ميدان محترم.اما من يقول لي الغناء حرام ارد عليه هل تصلي الفجر في المسجد اكيد لا اذن عاند ولا تحسد ثم سكتنا
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2 - lah الثلاثاء 21 غشت 2018 - 21:20
Good job guys !! Happy B.day his Majesty !thanks RedOne for this one !
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