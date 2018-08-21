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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الأسواق قبل يوم من العيد الكبير

الأسواق قبل يوم من العيد الكبير

الثلاثاء 21 غشت 2018 - 16:50

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1 - دعم الثلاثاء 21 غشت 2018 - 17:51
ا نتما الشناقة خاصكم الدعم تمشو الحبس ...ترفعون الاسعار كاءنك ستشتري ديناصور..ربي يكون في عون الفقراء وابناءهم
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