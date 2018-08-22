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كُتّاب وآراء
مغاربة والتجنيد الإجباري
الأربعاء 22 غشت 2018 - 12:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
2 - achtung الأربعاء 22 غشت 2018 - 12:35
الانتحار بين الشباب الياءس يضرب اطنابه في احسن بلد في العالم.ولاسيما ان كان السلاح بيديه وفي المتناول.وكدلك ضباطنا ان لم يحسنوا التصرف. التداريب يجب ان تكون بالعصي هادو ماهم شباب الستينات.
3 - Ali الأربعاء 22 غشت 2018 - 12:36
غيخدو غير ولاد الشعب والدراوش الأغنياء غادي يدوزو العطلة خارج المغرب وغادي تخرج ليهم تصريح بأنهم دوزوا التجنيد
4 - karim الأربعاء 22 غشت 2018 - 12:37
Salam alaykom, je suis marocain et je vis en France, et je veux que le gouvernement marocain puisse faire un service militaire express (1mois par exemple) pour nous, nous aussi on est prêt à défendre notre patrie. Peut être ils ne sera pas obligatoire mais pour nous qui aimons notre pays, qu'on puisse être volontaire.
5 - الرحمني الأربعاء 22 غشت 2018 - 12:38
الناس في البداية متخوفون لكن مع المدة سيبدأون في اعطاء الرشى والرغيب كي يتجندوا كما وقع مع الخدمة المدنية التي كان يرفضونها المجازون وفي الاخير اصبح المحظوظون هم من يحصل عليها
6 - مامتافقش الأربعاء 22 غشت 2018 - 12:39
أنا ضد حيتاش لا دارو هاد التجنيد الإجباري مابقاش حرية الاختيار و فينها حقوق الإنسان اودي خليني ساكت المغرب غادي و كاتكفاس عليه الله يدير شي تاويل
7 - سعيد لحلو الأربعاء 22 غشت 2018 - 12:39
إقتراحي في هذا التجنيد هو أن نخفف من الظغط على السجون وأن نوجه السجناء الغير المجرمين إلى قضاء المدة المحكوم عليهم بها في الثكنات العسكرية من أجل حثهم على حياة مستقيمة.
8 - افران الاطلس المتوسط الأربعاء 22 غشت 2018 - 12:41
علاش بعض المغاربة كيخفوا من التجنيد الاجباربي لخدمة الوطن كيف سيكون وضعهم نهار اهزوا السلاح ويمشوا احاربو في ساحة المعركة . بينما انهم خائفين من البداية هذا سؤال مطروح
Pourquoi certains Marocains se cachent-ils du recrutement obligatoire pour servir la nation? Comment seront-ils mis en ouvre une fois les armes en main sur le terrain de combat ? Comment défendre sa patrie sur le champ de bataille. Bien qu'ils aient peur depuis le début, c'est une question qui se posent ? à eux
Pourquoi certains Marocains se cachent-ils du recrutement obligatoire pour servir la nation? Comment seront-ils mis en ouvre une fois les armes en main sur le terrain de combat ? Comment défendre sa patrie sur le champ de bataille. Bien qu'ils aient peur depuis le début, c'est une question qui se posent ? à eux
9 - رأي الأربعاء 22 غشت 2018 - 12:44
بينت دراسة أخيرة للمندوبية السامية للتخطيط ما مفاده أن ثلث الشباب حاليا لا يخضع لاي تكوين وغير مشغل ولا يقوم بأي نشاط ؛ تصوروا ؛ هده الفئة يجب أن تكون هي أولوية الأولويات لإعادة تأهيلها عبر الخدمة العسكرية وتعلم مهنة؛ واكيد سيربح بلدنا قوة بشرية مهمة ؛ أما الطلبة أو الدين اندمج في الشغل ليست أولوية على الأقل في السنوات الاولى
10 - متابع الأربعاء 22 غشت 2018 - 12:46
التقيت شبابا اليوم يصرحون بانهم يفضلون التكوين بالمؤسسة السجنية على المؤسسة العسكرية و ذلك لتوافقه مع مستقبلهم على المدى الطويل
11 - tanjaoui الأربعاء 22 غشت 2018 - 12:53
نعم للتجنيد الاجباري ولكن اذا استوفيت به هاته الشروط،اولا يجب استدعاء الشباب من كل جميع الطبقات بما في ذلك البرجوازية والمتوسطة والفقيرة وبدون استثناء،ثانيا يجب تاهيل وتاطير المجندين لايجاد فرص العمل ما بعد الخدمة الاجبارية، فان استوفت هاته الشروط فالف مرحبا في خدمة الوطن
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