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كُتّاب وآراء
عفو ملكي على معتقلي الريف
الثلاثاء 21 غشت 2018 - 23:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - observateur الثلاثاء 21 غشت 2018 - 23:36
aktar min 160 prisonniers du Rif seront libérés
2 - ريفي من اسكندنافيا الأربعاء 22 غشت 2018 - 00:02
الاستاذ والسيد المحترم المحامي محمد القشتالي الله يكثر من امثاله باراكا الله فيه والله كلامه صحيح نعم الفرحة تكتمل عند اطلاق سراح جميع المختطفين والرهائن,المختطفين ديال حراك الريف وجرادة وزاكورة والمناطق الاخرى في المغرب كانو ديما سلميين وحظاريين وماعندهم حتى علاقة بالاجرام ولا بالتخريب ولا بالانفصال
3 - بثينة الأربعاء 22 غشت 2018 - 00:02
مبروك للاحدى عشر معتقل الذين استفادوا من العفو الملكي واعتنقوا اليوم الحرية واتمنى ان تعم الاستفادة
ان الله غفور رحيم
ان الله غفور رحيم
4 - USK الأربعاء 22 غشت 2018 - 00:03
يجب الافراج على جميع معتقلي حراك الريف مع التعوضات و الإعتضار، لم يسيؤو للوطن في شيئ ..
5 - ayman الأربعاء 22 غشت 2018 - 00:12
احترامنا لقرار صاحب الجلالة بالعفو و ر فضنا المطلق لما قالة المحامي الاول عن طي صفحة اساءت للتاريخ. هولاء شباب اساء و اخطا في حق وطنه فعوقب. خرج مطالبا باصلاحات فاغتر بتعقل المغاربة ليلعب ورقة الاستفزاز و التطاول و اقلال الادب في حق المغرب و رموزه. على هولاء الشباب ان يعتذروا للمغاربة رجالا و نساء و ان يخرجوا ببيان يشكرون فيه ملك البلاد على عطفه. لان اطلاقهم عطف ملكي وليس حقا.
6 - خديجة الأربعاء 22 غشت 2018 - 00:21
اتمنى الحرية للسيد المهداوي انا اعتبره رجل مواقف
7 - المختطفين كلهم ابرياء الأربعاء 22 غشت 2018 - 00:31
باختصار شديد,الناس خرجو للشارع باش يفظحو المفسدين والطغاة ,والمخزن مارظاش ومن بعد انتقم منهم وهادشي لي كاين ولكن راه جايين اجيال اخرى والتاريخ لن يرحم.
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