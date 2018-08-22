24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1806:5113:3517:1020:1021:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. نجوم الفن يغنون للملك (5.00)

  2. مادونا تتألق بحلي أمازيغي في حفل عالمي (5.00)

  3. سفير بريطانيا يروي مشاهداته بالمغرب .. جمال وحفاوة وقيادة وبلاستيك (5.00)

  4. الخطر يداهم الخصوصية في محركات البحث والشبكات الاجتماعية (5.00)

  5. "حراك الريف" .. أكثر من 180 معتقلا يستفيدون من العفو الملكي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | عفو ملكي على معتقلي الريف

عفو ملكي على معتقلي الريف

الثلاثاء 21 غشت 2018 - 23:15

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - observateur الثلاثاء 21 غشت 2018 - 23:36
aktar min 160 prisonniers du Rif seront libérés
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
2 - ريفي من اسكندنافيا الأربعاء 22 غشت 2018 - 00:02
الاستاذ والسيد المحترم المحامي محمد القشتالي الله يكثر من امثاله باراكا الله فيه والله كلامه صحيح نعم الفرحة تكتمل عند اطلاق سراح جميع المختطفين والرهائن,المختطفين ديال حراك الريف وجرادة وزاكورة والمناطق الاخرى في المغرب كانو ديما سلميين وحظاريين وماعندهم حتى علاقة بالاجرام ولا بالتخريب ولا بالانفصال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
3 - بثينة الأربعاء 22 غشت 2018 - 00:02
مبروك للاحدى عشر معتقل الذين استفادوا من العفو الملكي واعتنقوا اليوم الحرية واتمنى ان تعم الاستفادة
ان الله غفور رحيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
4 - USK الأربعاء 22 غشت 2018 - 00:03
يجب الافراج على جميع معتقلي حراك الريف مع التعوضات و الإعتضار، لم يسيؤو للوطن في شيئ ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
5 - ayman الأربعاء 22 غشت 2018 - 00:12
احترامنا لقرار صاحب الجلالة بالعفو و ر فضنا المطلق لما قالة المحامي الاول عن طي صفحة اساءت للتاريخ. هولاء شباب اساء و اخطا في حق وطنه فعوقب. خرج مطالبا باصلاحات فاغتر بتعقل المغاربة ليلعب ورقة الاستفزاز و التطاول و اقلال الادب في حق المغرب و رموزه. على هولاء الشباب ان يعتذروا للمغاربة رجالا و نساء و ان يخرجوا ببيان يشكرون فيه ملك البلاد على عطفه. لان اطلاقهم عطف ملكي وليس حقا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - خديجة الأربعاء 22 غشت 2018 - 00:21
اتمنى الحرية للسيد المهداوي انا اعتبره رجل مواقف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
7 - المختطفين كلهم ابرياء الأربعاء 22 غشت 2018 - 00:31
باختصار شديد,الناس خرجو للشارع باش يفظحو المفسدين والطغاة ,والمخزن مارظاش ومن بعد انتقم منهم وهادشي لي كاين ولكن راه جايين اجيال اخرى والتاريخ لن يرحم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.