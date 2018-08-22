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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | صلاة عيد الأضحى بالرباط

صلاة عيد الأضحى بالرباط

الأربعاء 22 غشت 2018 - 12:10

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - said89 الأربعاء 22 غشت 2018 - 12:24
ملاحظة 90 فمية من سكان سافرو الى البوادي والارياف لقضاء عطلة العيد مع ابائهم وعائلتهم ولهذا نلاحظ فراغ المصلى من الحشود الموجودة في شهر الصيام .
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2 - zineb الأربعاء 22 غشت 2018 - 12:51
عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير
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