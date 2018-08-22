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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | شواء رؤوس الأضاحي

شواء رؤوس الأضاحي

الأربعاء 22 غشت 2018 - 17:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - من البيضاء الأربعاء 22 غشت 2018 - 18:18
هاد العادة عندنا في بن مسيك تخرب البنية التحتية بشدة على الأقل في الڤيديو كنشوفو الناس شاعلين العافية في البرامل أما في الأحياء ديالنا كيشعلوها فوق الگودرون و كيتحرق الزفت و كيخليو حفرة كبيرة من وراهم ....لا ناهي لا منتهي والله شوارعنا كتخرب بهاد الأفعال.
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2 - alouan الأربعاء 22 غشت 2018 - 18:47
خاص السلطات تمنع هاذا الشي شبكة ديال القوادس كتيحيدوهم من بلاصتهم باش يشوو راس الحولي !!!!
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3 - الشريط الأول الأربعاء 22 غشت 2018 - 19:10
اللقطة الأخيرة من الشريط الأول تضهر أن شباك (الروكار) كيشوط عليه رأس الأضحية! والله أعلم
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