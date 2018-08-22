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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | معاناة ساكنة سيدي يحيى

معاناة ساكنة سيدي يحيى

الأربعاء 22 غشت 2018 - 17:54

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1 - youssef de sygh الأربعاء 22 غشت 2018 - 18:53
عيد مبارك مبارك سعيد و يدخل عليكم بالخير والصحه وطول العمر إنشاء الله تعالى
مدينه سيدي يحيى الغرب شبه معزولة على العالم كتره النفايات لا تخطيط لا عقلانية في تسييرها بسبب عراقيل المنتخبون انها تستنجد من كبار المسؤولين قبل فوات الأوان
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