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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الخطافة بجماعة السهول

الخطافة بجماعة السهول

الأربعاء 22 غشت 2018 - 18:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ستيتو حمو الأربعاء 22 غشت 2018 - 18:13
ما يعرف بالخاطفة في المغرب العميق يقدمون ثمانين بالمائة من خدمات التنقل .
لان الدولة عاجزة في إصلاح قطاع تنقل الأشخاص فقط فوضى وتسيب ومغامرة
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2 - متتبعة الأربعاء 22 غشت 2018 - 19:27
مع الأسف جلت المغرب طولا وعرضا لم أرى بادية تعاني ماتعانيه منطقة السعول .العرجات.الطويلع..الاربعاء.....سنين طويلة ولم تعرف تقدما على أي مستوى ولو بنسبة 0،1/100 جماعة السهول يسيرها لصوص وجهال لا يفقهون و الساكنة تغرق في بحر من الأمية والفقر والبطالة رغم أنها أقرب البوادي إلي العدوتين مسافة.
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