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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | حرفة تقطيع لحوم الأضاحي

حرفة تقطيع لحوم الأضاحي

الخميس 23 غشت 2018 - 17:35

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1 - مواطن مغربي الخميس 23 غشت 2018 - 18:05
رحم الله عبدا عمل عملا فاتقنه .. الحرفية والدقة امران مطلوبان لتلبية رغبةت وحاجبات النفس اولا، والمواطن ثانيا ..
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