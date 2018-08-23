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كُتّاب وآراء
حرفة تقطيع لحوم الأضاحي
الخميس 23 غشت 2018 - 17:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - مواطن مغربي الخميس 23 غشت 2018 - 18:05
رحم الله عبدا عمل عملا فاتقنه .. الحرفية والدقة امران مطلوبان لتلبية رغبةت وحاجبات النفس اولا، والمواطن ثانيا ..
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