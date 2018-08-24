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كُتّاب وآراء
مكتب السلامة وتعفن الأضاحي
الجمعة 24 غشت 2018 - 15:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - مغربي قح الجمعة 24 غشت 2018 - 15:20
راكم مبرعين مع راسكوم. هاد الشي لي قلتو فالاول العام لي فات و من قرب العيد هاد العام عاد عتارفتو. وجهكم قاصح.
2 - مكتب المصلحة الفردية الجمعة 24 غشت 2018 - 15:51
في قاعة مكيفة و كراسي من نوع غال و طاولة مستديرة و لباس يشعرك انك في نادي ثقافي
ايها الاطر اخرجوا الى ميادين العمل في الحقول والضيعات والتعاونيات الفلاحية والمجمعات الصناعة الغدائية ان كنتم جادين فيما تقولون
حتى لا نشم رائحة كريهة اكتر من رائحة اللحوم المعفنة نريد اطر نزيهة لا اصحاب اظرفة و مصالح خاصة
ايها الاطر اخرجوا الى ميادين العمل في الحقول والضيعات والتعاونيات الفلاحية والمجمعات الصناعة الغدائية ان كنتم جادين فيما تقولون
حتى لا نشم رائحة كريهة اكتر من رائحة اللحوم المعفنة نريد اطر نزيهة لا اصحاب اظرفة و مصالح خاصة
3 - المغرب ليس الجمعة 24 غشت 2018 - 16:04
المغرب ليس الرباط بل بوعرفة الريصاني زاكورة قلعة مكونة.............
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