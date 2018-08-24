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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ندرة الماء بسيدي قاسم

ندرة الماء بسيدي قاسم

الجمعة 24 غشت 2018 - 12:40

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ابن القلعة الجمعة 24 غشت 2018 - 13:03
نفس الشيء بالنسبة لمدينة قلعة السراغنة التي حاولنا الْيَوْمَ طلب تفسير من المدير الإقليمي صلاح الحقاوي الذي اجاب ان دوره تجاري و يقتصر على التوزيع و ان المديرة الجهوية هي التي ترفض إطلاق مشاريع لزيادة الانتاج
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2 - TIMSAH AMAZONE الجمعة 24 غشت 2018 - 13:08
De plus en plus, il s'avère qu'il est temps de passer au dessalement de l'eau de mer. C'est un défi à se fixer et a gagné le plutôt possible. Il faut plus perdre du temps dans les labyrinthes des études inachevées
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