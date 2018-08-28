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قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إدريس البصري وسطات
الثلاثاء 28 غشت 2018 - 07:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (49)
1 - ziani saly الاثنين 27 غشت 2018 - 10:48
un temoin dit que driss bassri ne joue pas le foot l autre dit il joue le foot
ce temoiniage n a pas une credibilite
driss basri et famouse par sa terany ,pas de respect de droit de l homme ni des marocains il est mort comme un chien
il a la chance d avoir ce documentaire a ce journale respecte
ce temoiniage n a pas une credibilite
driss basri et famouse par sa terany ,pas de respect de droit de l homme ni des marocains il est mort comme un chien
il a la chance d avoir ce documentaire a ce journale respecte
تعليق غير لائق
-68
2 - دفنا الماضي الاثنين 27 غشت 2018 - 11:06
هذه هي سياسة المتسلطين، يجودون على المقربين ويشترون حب المحتاجين بدراهم وزيت ودقيق. لكن البصري لم يكن إلا حلقة في سوار القمع في المغرب. هناك من يتحسر على عهده، لأننا "كامونيين".
تعليق غير لائق
195
3 - محمود الاثنين 27 غشت 2018 - 11:14
على كل حال رحمه الله .دفن في مقبرة الشهداء .الجنرال فرانكو ضاقت به ضرعا حتى المقبرة التي دفن فيها ستنشب رفاته هذه الاءيام لتحول الى مكان اخر بعيدا عن رفات ضحاياه رغم ان ديكتاتوريته كانت اءيجابية بناءة أعاد بناء اسبانيا بعد ان دمرت عن اخرها بعد الحرب الأهلية و مع ذلك لم يغفر له الشعب الاءسباني جرائمه .لا حاجة في ان أخوض في هذا الموضوع صباحكم مبروك.
تعليق غير لائق
108
4 - وأسافاه عليه الاثنين 27 غشت 2018 - 11:18
اعتقد بأن الكثير من الناس كانوا لا يحبونه كونه كان قاسيا مع المعارضة ومع المجرمين معا.
لكن بعد رحيله إلى فرنسا ومن بعد إلى متواه الأخير،انتقلت المعارضة إلى الحكم،هل تغير شيء ؟لا أرى ذلك.وهل تقلص مستوى الجريمة؟الواقع يكذب ذلك.
شخصيا اترحم عليه لأننا كنا ننعم بالطمأنينة والأمن. كنا نتجول خلال أيام الصيف حتى ساعة متؤخرة من الليل بكل سلام ومن دون خوف.
لكن بعد رحيله إلى فرنسا ومن بعد إلى متواه الأخير،انتقلت المعارضة إلى الحكم،هل تغير شيء ؟لا أرى ذلك.وهل تقلص مستوى الجريمة؟الواقع يكذب ذلك.
شخصيا اترحم عليه لأننا كنا ننعم بالطمأنينة والأمن. كنا نتجول خلال أيام الصيف حتى ساعة متؤخرة من الليل بكل سلام ومن دون خوف.
تعليق غير لائق
320
5 - Hassan Hrouza الاثنين 27 غشت 2018 - 11:30
لله يرحم السي ادريس
انسان وقف في وجه بن بن بن بن
واصبحوا من الماضي بعد ان اعتقدوا انهم من الجنس الاري
انسان وقف في وجه بن بن بن بن
واصبحوا من الماضي بعد ان اعتقدوا انهم من الجنس الاري
تعليق غير لائق
150
6 - بوشتة ايت عراب الاثنين 27 غشت 2018 - 11:32
رغم ما يقال و ما يكتب فالسيد ادريس البصري كان حقا رجل دولة و رغم سلطته الكبيرة و هيبته كان مع ذلك متزنا و رصينا...لماذا؟ لانه كان تحت سلطة الملك الحسن 2 رحمه الله...و هو من اعظم الملوك حقا: رجل قانون و خطابة و بلاغة و ثقافة واسعة و فقه...متعه الله بذكاء خارق و جمال رباني حقا...لكن ها هو المهم الذي لا يعرفه الا القلة القليلة من المغاربة: كان البصري رجل دولة لكن كان هناك الملك المعظم (حقا و يجب قولها) الحسن 2 الذي كان يأخذ الحق للضعفاء من هيبة سي ادريس و كان يفكر (اعطاه الله حسن البصيرة) بسرعة: الحسن 2 (هو في دار البقاء) كان لا يثق مطقا في البصري و كم من مرة نهره و تجاهله معطيا الحق للكثير من الضعفاء و الفقهاء (رغم ثقافته القانونية التاريخية الفلسفية الفقهية الواسعة فالراحل كان يخاف الله كثيرا..لا اريد ان احكي حكايات وقعت في عائلتي كان فيها الملك الراحل الحسن 2 و البصري: لكن ملخص القول: ان تلك المرحلة كانت مرحلة الرجال و مرحلة الانذاذ، كانوا يعرفون قيمتهم و يحترمون انفسهم...و كم من سياسي اسكت البصري في ذلك العهد و كان الملك حاميه من اي ظلم قد يقع من البصري الخ الخ
7 - أم سلاف الاثنين 27 غشت 2018 - 11:34
اللهم آرحمه رحمة واسعة و آغفر ذنبه و تجاوز عن سيآته. ليت كل وزير تهلا فمدينتو كيف ما عمل البصري.
8 - ولد زايو الاثنين 27 غشت 2018 - 11:39
في عهد البصري كانت هناك سلبيات وايجابيات من بين الإيجابيات هي عدم وجود أصحاب( اتشرميل) أما السلبيات كانت في السياسية بشتى أنواعها . رحم الله موتانا والسلام عليكم.
تعليق غير لائق
102
10 - fox الاثنين 27 غشت 2018 - 11:53
رحمه الله على كل حال في عهده لم يكن التشرميل ولهم يحزنون
11 - Hassan temara الاثنين 27 غشت 2018 - 11:53
Personnalité dure et suivait à la lettre les consignes de Hassan 2. la vie n'était pas rose mais beaucoup mieux qu'aujourd'hui. on vivait dans la peur jadis et de nos jours. c'est vrai que le temps change mais on avait espéré qu'il va pour le mieux mais hélas.... criminalité au top... cherté de la vie...incertitude pour le futur.... écart gigantesque entre les classes sociales.... mais j'ai la nostalgie pour le beau Vieux temps...
12 - ماجد واويزغت الاثنين 27 غشت 2018 - 12:03
كن نعيش في عهد إدريس البصري الأمن و الأمان يا ليت الزمان يعود يوما
تعليق غير لائق
111
13 - النفاد الاثنين 27 غشت 2018 - 12:11
اه كيف ما كانت الاحوال ورزغم ما كان عليه فانه يبقى انسان المهم اعطى لمدينته العناية التي تستحق ولابناءها رحمه الله
14 - آسف الاثنين 27 غشت 2018 - 12:14
رجل وماتحمل الكلمة من معنى رحمه الله ياليت ايام البصري تعود على اصحاب التشرميل. لو اضاف الى سجله الخاص بعض النقط ك محاربة الهشاشة والفقر في المناطق المهمشة الان . لكان تاريخه افضل من 200 عام مضت ومن 100 بعد موته
ولَتَفوَّق على على الجميع وخاصة الحاضرين المسؤولين حاليا بكل رتبهم ومهامهم التي يشتغلون عليها
ولَتَفوَّق على على الجميع وخاصة الحاضرين المسؤولين حاليا بكل رتبهم ومهامهم التي يشتغلون عليها
15 - mehdi الاثنين 27 غشت 2018 - 12:27
البصري (رحمه الله) كان فقط شخصا ينفذ ما يطلب منه، وكان فقط حلقة صغيرة في منظومة أكبر لازالت قائمة حتى الآن، والدليل أن بعض إرثه مازال حاضرا حتى بعد رحيله، وإذا كانت سطات تفتقد شيئا بوفاته، فهو فقط ذلك الإحساس الجاهلي الفلكلوري المناطقي بكونه أحد أبنائها الذين ارتقوا إلى مكانة جعلته يتبوأ منصب الرجل الثاني في البلاد.
أما قضية أنه لاقى متاعب في تجديد جواز سفره وغيرها فهي أشياء فيها كلام، وكيف يجد المتاعب وتقارير هيئة الإنصاف والمصالحة لم تثبت أنه كانت هناك خروقات في عهده بالشكل الذي كان يصوره البعض، حتى أنه عبر عن ذلك في تصريحه الشهير للجزيرة بأن "المندبة كبيرة والميت فار".
أما قضية أنه لاقى متاعب في تجديد جواز سفره وغيرها فهي أشياء فيها كلام، وكيف يجد المتاعب وتقارير هيئة الإنصاف والمصالحة لم تثبت أنه كانت هناك خروقات في عهده بالشكل الذي كان يصوره البعض، حتى أنه عبر عن ذلك في تصريحه الشهير للجزيرة بأن "المندبة كبيرة والميت فار".
17 - عير البارح الاثنين 27 غشت 2018 - 13:01
انا عندي مشكل مع مقبول او غير مقبول اذا نقرت على غير مقبول ترتفع النقط خصوصا في بعض المواضع .
اما عن ادريس البصري فاقول كان ذكي و يعرف نقطة الضعف عند الموحوم الحسن الثاني . اما مستواه الثقافي يظهر في حديثه .
اما عن ادريس البصري فاقول كان ذكي و يعرف نقطة الضعف عند الموحوم الحسن الثاني . اما مستواه الثقافي يظهر في حديثه .
18 - م ع الاثنين 27 غشت 2018 - 13:02
الله يرحمه.
المغرب يحتاج للعشرات من إدريس البصري. كان قاطع الما و الضو على الشفارة.
السيد كان متواضع مع الجميع و مكتبه مفتوح للجميع و لم يتنكر لأصله عكس البقية التي تفعل ربطة عنق و تتنكر لك كأنه بينكم عداوة.
مثل مرة كنت طفل صغير و دهبت للمسبح البلدي بخريبكة و طلبت ولد الدرب الله إحفظه كان يلعب مع خريبكة باش إدخلني للمسبح بالمجان و الله غلق مكان بيع التداكير و أخد دراجته و دهب معي حتى إلى المسبح أدخلني ورجع. تقريبا عشر دقائق مشي. يقولون دير الخير و نساه.
مرة كنت طفل صغير طلبت واحد صديق أبي و يشتغل معه مخزني في باب الملعب يدخلني و الله كلب دار في دورة شيطانية.
المغرب يحتاج للعشرات من إدريس البصري. كان قاطع الما و الضو على الشفارة.
السيد كان متواضع مع الجميع و مكتبه مفتوح للجميع و لم يتنكر لأصله عكس البقية التي تفعل ربطة عنق و تتنكر لك كأنه بينكم عداوة.
مثل مرة كنت طفل صغير و دهبت للمسبح البلدي بخريبكة و طلبت ولد الدرب الله إحفظه كان يلعب مع خريبكة باش إدخلني للمسبح بالمجان و الله غلق مكان بيع التداكير و أخد دراجته و دهب معي حتى إلى المسبح أدخلني ورجع. تقريبا عشر دقائق مشي. يقولون دير الخير و نساه.
مرة كنت طفل صغير طلبت واحد صديق أبي و يشتغل معه مخزني في باب الملعب يدخلني و الله كلب دار في دورة شيطانية.
19 - مواطن الاثنين 27 غشت 2018 - 13:10
مات.البصري.ومات.الامن.في.المغرب.وضهرت.
ضواهير.غريبة.هالمشرملين.ها.الشماكرية.
وكثرت.الجريمة.في.كل.مكان.في.المغرب.
مات.اخر.وزير.الداخلية.في.المغرب.رحمه.الله.
ضواهير.غريبة.هالمشرملين.ها.الشماكرية.
وكثرت.الجريمة.في.كل.مكان.في.المغرب.
مات.اخر.وزير.الداخلية.في.المغرب.رحمه.الله.
20 - karim الاثنين 27 غشت 2018 - 13:20
رجال السياسة عموما في فترة ما بعد الاستقلال كلهم سبب ما يوجد عليه المغرب الْيَوْمَ من فقر و تخلف و لا احد ينسى المقولة الشهيرة و معانيها (بقر علال)
21 - النهضوي الاثنين 27 غشت 2018 - 14:21
الله يرحم اموات المسلمين جميعا
انسان بدوي ونفتخر به رحمت الله عليك يا و لد البلاد
انسان بدوي ونفتخر به رحمت الله عليك يا و لد البلاد
22 - شاكر الاثنين 27 غشت 2018 - 14:29
نعم بعد ما يسمى بالاستقلال والمغرب يتعاقب على تسيير شؤونه رجال اكفاء ورغم ذلك النتيجة لاترقى للمستوى المطلوب . اذا اين هو الخلل . بكل بساطة الخلل يوجد في جهلنا لسر وجودنا على الارض.
23 - تلبيس ابليس الاثنين 27 غشت 2018 - 14:44
لعنته لازالت تلاحق المغاربة. ندرس ما حصد.
24 - كل من عليها فان و..... الاثنين 27 غشت 2018 - 15:33
ادريس البصري من المسؤولين الذين ولدوا في القرى و البوادي وبعد تسلمهم السلطة قاموا بخدمتها و مساعدة ابناء الدوار عكس ما قام به من جاء بعده حيت تمكن البعض منهم من الانتقال من قائمة المزاليط الى قائمة مجلة فوربس لأثرياء العالم البعض منهم بإسم العصرنة والبعض باسم العلمنة و صدق سبحانه وتعالى في قوله ( كل من عليها فان ( 26 ) ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ( 27)سورة الرحمان.
25 - فؤاد ag+f- الاثنين 27 غشت 2018 - 16:08
ياااااااه رجل الدولة بإمتياز الله يرحمو و يوسع عليه
26 - منصف الاثنين 27 غشت 2018 - 16:34
في الوقت ديالو انتشرت أحياء الصفيح "الكاريانات" و تكاثرت المحسوبية والزبونية... كفى من المقارنة لأنه تفصلنا قرابة عقدين من الزمن.. بزاف الأمور تغيرت منها عدد سكان المغرب و القنوات الفضائية المفتوحة و الانترنيت و بالتالي ارتفاع نسبة عدد الجرائم...
27 - عبد الرحيم الورديغي الاثنين 27 غشت 2018 - 16:54
السي ادريس ما ت مظلوما.
سيقول التاريخ المغربي بان السي ادريس البصري كان عروبيا ذ كيا ومجتهدا .فحمى نظام الحسن الثاني بكل طاقاته( ،لانه كان ملكيا ماءة في المءة) ..فا ستتب النظام على يديه..وكان ينصت الي كثيرا لوجه ا لله لانني كنت رئيسا له يوم قضيت شعورا في الاستعلامات .وكان كريما للغاية في قبيلته و عشيرته...فعرف المغرب الامن والطمانية في عهده.ولا زال محبوبه كثيربن في الشرطة المغربية..لقد ظلمه.الحاسدون والناقمون..*الاشتراكيون*
سيقول التاريخ المغربي بان السي ادريس البصري كان عروبيا ذ كيا ومجتهدا .فحمى نظام الحسن الثاني بكل طاقاته( ،لانه كان ملكيا ماءة في المءة) ..فا ستتب النظام على يديه..وكان ينصت الي كثيرا لوجه ا لله لانني كنت رئيسا له يوم قضيت شعورا في الاستعلامات .وكان كريما للغاية في قبيلته و عشيرته...فعرف المغرب الامن والطمانية في عهده.ولا زال محبوبه كثيربن في الشرطة المغربية..لقد ظلمه.الحاسدون والناقمون..*الاشتراكيون*
28 - ولد درب مولاي الشريف الاثنين 27 غشت 2018 - 17:00
كانت الجريمة مستفحلة في عهد البصري لا سيما أزاخر الثمانينيات وبداية التسعينيات مع ظهور الأقراص المهلوسة . وكان البلد يعيش نوعا من التسيب الأمني الشديد لأجل ارهاب المواطنين من بعضهم البعض وعدم مطالبتهم بالحقوق .هذه الكلمة الأخيرة التي كانت ترهب البصري ومن حوله إذ كان رحمه الله يظن المغرب مزرعة في ملكيته هو والمقربين . من أرد أن يعرف البصري فليسأل المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية والكتاب والأدباء الذين عانو الويلات في عهده .
29 - البهلولي الاثنين 27 غشت 2018 - 17:07
اللهما ألف من ادريس البصري أولا هذه السيبة التي نعيشها الآن .
30 - عباس الاثنين 27 غشت 2018 - 17:48
تتغير الأسماء ، الأماكن والأزمنة ولكن التسلط على الشعب يبقى هو هو …
31 - الحـــــ عبد الله ــــاج الاثنين 27 غشت 2018 - 18:24
رحم الله إدريس البصري ورحم الله زمنه الجميل
أين الذين كانوا يتهمون البصري بأنه كان رجل قاسي يمارس "القمع" "المعارضة" التي كان زعمائها يأكلون من (قصعة) صحن القذافي وبومدين حينما كانوا يشتغلون لحسابهم لخلق الفوضى وعدم الاستقرار وتشتيت المغرب وكان لهم السي البصري بالمرصاد الى اخر نفس !
ولا زالت بقاياهم على نفس المنهاج مندسين في جمعيات "حقوقية" سترزق من الغرب وتبيع التقارير لكل أعداء الوطن.
وأول شيئ تحقق لهؤلاء "المعارضين" الذين كان سي دريس يحاربهم بلا هوادة بعد رحيله هو وصولهم الى السلطة، واغتنوا منها (فتح الله والعلو، الراضي، عبد الرحمن اليوسفي...) وانسحبوا وتركوا ورائهم عشرات المليارات من الدولارات كديون على المغرب، ومن لم يستطع منهم ان يصل الى السلطة، أسس جمعيات من بينها (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان) وجميعة ما يسمى ب"هيئة الإنصاف والمصالحة" التي مدتها حكومة المعارضين السابقين (اليوسفي) بمئات المليارات من السنتيمات، وكل واحد منهم غنم منها مئات الملايين وفيلات واسعة لم يحصل عليها حتى أبناء المقاومين الذين ماتوا فعلا وحقيقة من اجل الوطن
تابع
أين الذين كانوا يتهمون البصري بأنه كان رجل قاسي يمارس "القمع" "المعارضة" التي كان زعمائها يأكلون من (قصعة) صحن القذافي وبومدين حينما كانوا يشتغلون لحسابهم لخلق الفوضى وعدم الاستقرار وتشتيت المغرب وكان لهم السي البصري بالمرصاد الى اخر نفس !
ولا زالت بقاياهم على نفس المنهاج مندسين في جمعيات "حقوقية" سترزق من الغرب وتبيع التقارير لكل أعداء الوطن.
وأول شيئ تحقق لهؤلاء "المعارضين" الذين كان سي دريس يحاربهم بلا هوادة بعد رحيله هو وصولهم الى السلطة، واغتنوا منها (فتح الله والعلو، الراضي، عبد الرحمن اليوسفي...) وانسحبوا وتركوا ورائهم عشرات المليارات من الدولارات كديون على المغرب، ومن لم يستطع منهم ان يصل الى السلطة، أسس جمعيات من بينها (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان) وجميعة ما يسمى ب"هيئة الإنصاف والمصالحة" التي مدتها حكومة المعارضين السابقين (اليوسفي) بمئات المليارات من السنتيمات، وكل واحد منهم غنم منها مئات الملايين وفيلات واسعة لم يحصل عليها حتى أبناء المقاومين الذين ماتوا فعلا وحقيقة من اجل الوطن
تابع
32 - الحـــــ عبد الله ــــاج الاثنين 27 غشت 2018 - 18:59
تابع
كل واحد منهم (المعارضين السابقين)غنم مئات الملايين وفيلات واسعة لم يحصل عليها حتى أبناء المقاومين الذين ماتوا فعلا وحقيقة من اجل الوطن، كما حصلوا على وظائف صورية يجنون منها عشرات الألوف من الدراهم من أموال دافعي الضرائب شهريا (حالة محمد بن سعيد وغيره) ووظائف حقيقية لابنائهم رغم انهم لم يسدوا أية خدمة للوطن بل بالعكس كانوا خونة يتآمرون على استقراره
هذه "المعارضة" كانت تسرب أخبار عن "ثروات" تملكها البصري بالسرقة وضعها في سويسرا وفي النهاية انتهى في شقة كراء بئيسة من 30 M² في باريز كما يتهم اليوم الغوغائيين الفاشلين في حياتهم مسؤولي اليوم ؟
وعائلته واقعها (أكفس) من عائلات من كانوا يدوخون الشعب ويضللونه
فأين المليارات والفيرمات والشركات التي كانوا يقولون بأنه يملكها، فلماذا لم تظهر على أسرته ؟
أين الأمن في ظل "الحريات" التي اكتسبت ؟
لماذا لم يكن حال الشعب افضل بدون "الجلاد" البصري ؟ لأن الشعب بقي هو هو غارق في التخلف !
الآن يتهمون التماسيح والعفاريت واللوبيات، المهم على كل جيل ان يجد له شماعة لكي يعلق عليها إخفاقاته وفشله في تحقيق طموحة...
مشات شماعة البصري جاءت شماعة الدينوصورات !
كل واحد منهم (المعارضين السابقين)غنم مئات الملايين وفيلات واسعة لم يحصل عليها حتى أبناء المقاومين الذين ماتوا فعلا وحقيقة من اجل الوطن، كما حصلوا على وظائف صورية يجنون منها عشرات الألوف من الدراهم من أموال دافعي الضرائب شهريا (حالة محمد بن سعيد وغيره) ووظائف حقيقية لابنائهم رغم انهم لم يسدوا أية خدمة للوطن بل بالعكس كانوا خونة يتآمرون على استقراره
هذه "المعارضة" كانت تسرب أخبار عن "ثروات" تملكها البصري بالسرقة وضعها في سويسرا وفي النهاية انتهى في شقة كراء بئيسة من 30 M² في باريز كما يتهم اليوم الغوغائيين الفاشلين في حياتهم مسؤولي اليوم ؟
وعائلته واقعها (أكفس) من عائلات من كانوا يدوخون الشعب ويضللونه
فأين المليارات والفيرمات والشركات التي كانوا يقولون بأنه يملكها، فلماذا لم تظهر على أسرته ؟
أين الأمن في ظل "الحريات" التي اكتسبت ؟
لماذا لم يكن حال الشعب افضل بدون "الجلاد" البصري ؟ لأن الشعب بقي هو هو غارق في التخلف !
الآن يتهمون التماسيح والعفاريت واللوبيات، المهم على كل جيل ان يجد له شماعة لكي يعلق عليها إخفاقاته وفشله في تحقيق طموحة...
مشات شماعة البصري جاءت شماعة الدينوصورات !
33 - larbi le larbin الاثنين 27 غشت 2018 - 19:42
إذا بقيت الأحوال الاقتصادية على ماهي عليه، وواصل مستوى التعليم تدنيه، فسيأتي يوم أيضا تترحمون فيه على أمان هذه الأيام، خاصة وأن منظومة القيم عرفت اختلالا كبيرا إلى درجة أن المشرمل في بعض الأوساط أصبح ينظر إليه كبطل، وتاجر المخدرات أصبح يؤمن أن عتابك له هو مجرد حسد، وأنك تتمنى أمواله لكنك لا تجد لها طريقا.
34 - La3jeb الاثنين 27 غشت 2018 - 19:59
كل المعارضة التي كانت تخشى ان تتهم الحسن الثاني مباشرة ..الكل اشار بالاصبع للبصري.
انا سأتكلم عن البصري الانسان. دائما كان يأتي لسطات بسيارة جد متواضعة..حتى لا يتباهى، و كان يركب معه السيسي و من لايعرفه ماسح احذية فقير من ذوي الاعاقات الذهنية. كان يسأله عن الشاذة و الفاذة عن المدينة...يعني يتواضع من اجل ناسه.
عائلته و اخته و كل اقربائه ابدا كانوا يتعدون على احد يعني ابدا كانوا ولاد الفشوش.
واتذكر ان اخوه محمد الذي كان رجا صادق لم يفز في انتخابات المقاطعة و هذا في عهد اخوه كوزير.
اذن سكان سطات كانوا يحبونه وبالنسبة لي كل سكان عرفوا فيه التواضع.
اذن لسطاتيين البصري رجل متواضع و اما مسألة سنوات الرصاص هذا موضوع اخر.
الرجل كان صارما و اتحداكم انا يكن لنا رجل ذكي مثل البصري. فقط شيء مهم البصري لم يسرق شيء من الدولة.
شهادة لله لشخص حبيتو لله
انا سأتكلم عن البصري الانسان. دائما كان يأتي لسطات بسيارة جد متواضعة..حتى لا يتباهى، و كان يركب معه السيسي و من لايعرفه ماسح احذية فقير من ذوي الاعاقات الذهنية. كان يسأله عن الشاذة و الفاذة عن المدينة...يعني يتواضع من اجل ناسه.
عائلته و اخته و كل اقربائه ابدا كانوا يتعدون على احد يعني ابدا كانوا ولاد الفشوش.
واتذكر ان اخوه محمد الذي كان رجا صادق لم يفز في انتخابات المقاطعة و هذا في عهد اخوه كوزير.
اذن سكان سطات كانوا يحبونه وبالنسبة لي كل سكان عرفوا فيه التواضع.
اذن لسطاتيين البصري رجل متواضع و اما مسألة سنوات الرصاص هذا موضوع اخر.
الرجل كان صارما و اتحداكم انا يكن لنا رجل ذكي مثل البصري. فقط شيء مهم البصري لم يسرق شيء من الدولة.
شهادة لله لشخص حبيتو لله
35 - احمدHD الاثنين 27 غشت 2018 - 21:16
يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين في كتابه العزيز:
ولو ترى الذين ظلموا لما يروا العذاب أن القوة لله جميعا،وأن الله شديد العذاب..الخ.
صدق الله العظيم
والسلام عليكم ورحمة الله.ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
ولو ترى الذين ظلموا لما يروا العذاب أن القوة لله جميعا،وأن الله شديد العذاب..الخ.
صدق الله العظيم
والسلام عليكم ورحمة الله.ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
36 - جرفي اصيل الاثنين 27 غشت 2018 - 22:05
يا ريت لو تعود ايام البصري لاننا في زمن الذئاب الملتحية بدئنا نرى العجب في هذه البلاد اصبحنا لا نفرق بين الرجل و المرأة حتى . اضف اليك الازمة و البطالة وتجميد الاجور و الزيادة في كل شيء
37 - فاطمة الاثنين 27 غشت 2018 - 22:32
ادريس البصري كان وليا و قطبا من اقطاب التصوف ، كان رضي الله عنه محبا لوطنه و يشتغل بتفان و اخلاص. لم يكن خائنا للوطن بل محبا لها رضي الله ...
38 - كمال الاثنين 27 غشت 2018 - 23:52
مع الاسف في اخر ايامه لجاء الى الجزائر و خان وطنه
الرجال النيلاء لا يخونون وطنهم و يبقون اوفياء للوطن مهما تغيرت الضروف
ما فعله يفصح بصفة صارخة طبيعة شخصيته الغير مستقرة
الرجال النيلاء لا يخونون وطنهم و يبقون اوفياء للوطن مهما تغيرت الضروف
ما فعله يفصح بصفة صارخة طبيعة شخصيته الغير مستقرة
39 - Aziz Canada الاثنين 27 غشت 2018 - 23:56
الجميل في ادريس البصري الله يرحمه هو كونه عندما كان يخطب في البرلمان يكون الحظور 100% رغم انه كان فقط وزير الداخلية... لنقارن الان عدد غيابات مجلس النواب اقصد النوام حيث الغائبين 90%
40 - مرحبا الاثنين 27 غشت 2018 - 23:56
رجل السلطة بامتياز وهو مؤلف كتاب رجل السلطة هاد الكتاب استفادة منو كثيرا في الكلية الله يرحم سي إدريس البصري
41 - مصطفى آيت الغربي الاثنين 27 غشت 2018 - 23:58
لو بقي ادريس البصري في الوزارة لمدة 3 سنوات بعد موت الملك الحسن الثاني لحدثت ثورة دموية بالمغرب. لكن الملك محمد السادس بحنكته أنقد المغرب .
ادريس البصري أرجع المغرب للأسف الى الوراء ب200 سنة. سنعاني أكثر من قرن من مخلفات البصري . في عصره انتشر الجهل و التخلف في كل شيء.
في عصره مجازر وأكثر من نصف المغاربة لازالوا يعانون الألم من ظلمه.
رحم الله ملكنا محمد السادس حيا و ميتا .
قارنوا جنازته بالجنائز حتى تعلموا كيف مات و العياد بالله.
ادريس البصري أرجع المغرب للأسف الى الوراء ب200 سنة. سنعاني أكثر من قرن من مخلفات البصري . في عصره انتشر الجهل و التخلف في كل شيء.
في عصره مجازر وأكثر من نصف المغاربة لازالوا يعانون الألم من ظلمه.
رحم الله ملكنا محمد السادس حيا و ميتا .
قارنوا جنازته بالجنائز حتى تعلموا كيف مات و العياد بالله.
42 - البصري ضد احتﻻل الملك العمومي الثلاثاء 28 غشت 2018 - 00:13
عهد البصري ﻻ تجد ظاهرة احتﻻل الملك العمومي.
وكان المواطن يخاف من المقدم والقائد
اما اﻻن فﻻ احد يخاف من السلطات
الدليل تفشي ظاهرة احتﻻل الملك العمومي
وكان المواطن يخاف من المقدم والقائد
اما اﻻن فﻻ احد يخاف من السلطات
الدليل تفشي ظاهرة احتﻻل الملك العمومي
43 - غيور الثلاثاء 28 غشت 2018 - 01:34
الله يرحمو كان رجلا قويا ورجل امني ويعلم مايقع في الشارع المغربي في عهده كان الامن والامان ورجاله كان لهم الضوء الاخضر في محاربة الاجرام الله يرحمو
44 - rif الثلاثاء 28 غشت 2018 - 01:34
مشا الحسن والبصري معاهم الهيبة مشات جناوة وسيوفة تجبدات لبنات فزناقي تعرات ماتعرف دراري من دريات لمصايب والجرائم كترات الخوف ولا فبنادم على ولادو ما تسمع غير راه خطفوها اوخطفوه وغتصبوه وتتغصبات. وخا كنتو واعرين كانت لبلاد تهنات دابا لبلاد الله يستر رها مشات
45 - مجلوق فنيويورك الثلاثاء 28 غشت 2018 - 06:30
كون كانو المشرملين يمات البصري كون لي تشد فيهم هدي يعود ليه طهارة بالسيف لي هاز,,,,يمات البصري كان بنادم كيدوز غير قدام الكوميسارية ؤكيقفقف اما الى دخل ليها كيخرج بحال الى كان فsauna.
46 - دو الناب الازرق الثلاثاء 28 غشت 2018 - 07:12
انها حملة تبييض لرموز الفساد ....الدي يقول ان البصري رجل وطني فهو كادب تدكروا لما دهب الى الجزائر مادا قال ...قال الصحراء الغربية وليس المغربية لو فيلت هده الكلمة في عهده لدهب صاحبها الى ما وراء الشمس ....التاريخ لا يرحم .....لقد عانى المغاربة في عهده في رعب شديد وظلم قاس جدا الا الانتهازيين .....رحمه الله
48 - Mostafa mostafe الثلاثاء 28 غشت 2018 - 08:57
الله أكبر اذكروا موتاكم بخير يا طلب ، لا ينبغي أن تنسى ما قدم هذا الرجل لهذا البلد ، على الرغم مما قيل لكل زمان رجالاته و البصري يمثل سياق زمني معين و لا يمكن ان تنكر لذلك .
49 - كمال الثلاثاء 28 غشت 2018 - 09:37
محم نريد دوله ديموقراطيه حقيقية. بكون فبه للمغاربه جميعهم أي الحاكم والمحكوم سواسيه امام القانون .وان بكون فيها المغاربه اسياد وليس بعبيد.
تقديس وتمديح الاشخاص كالبصري وامثاله نرفضه .
لو لم يموت لطالبنا بمحاكمته هو ومن اعطى له الأوامر لتعذيب احرار المغرب لكن في محاكم دوليه للقصاص منهم.
تقديس وتمديح الاشخاص كالبصري وامثاله نرفضه .
لو لم يموت لطالبنا بمحاكمته هو ومن اعطى له الأوامر لتعذيب احرار المغرب لكن في محاكم دوليه للقصاص منهم.
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