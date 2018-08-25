24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
25/08/2018
الأيام القادمة
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:21
|06:53
|13:35
|17:09
|20:07
|21:26
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟
- فيلم "دوار البوم" .. الانقلاب العسكري ليس نضالا في المغرب
- عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم
- غلاء الأسعار
- تطوير لقاح يحمي من سلالات الإنفلونزا المتعددة
- مسؤولة أممية تدعو إلى وقف القتال في اليمن
المغرب يُشدد المُراقبة على المواد المستوردة المُعَدة لتغذية الحيوانات (5.00)
العبودية الحديثة تتمدد .. ألمانيا تتحول إلى "بيت دعارة أوروبا" (2.50)
المغرب يرفع درجة التأهب بعد تسجيل إصابات بالكوليرا في الجزائر (1.00)
فيلم "دوار البوم" .. الانقلاب العسكري ليس نضالا في المغرب (0)
- هل دفعت تهديدات البوليساريو المغرب إلى إعادة التجنيد الاجباري؟ - (113)
- الصيف وتزامن الأعياد الوطنية والدينية وراء فراغ "شبابيك الأبناك" - (68)
- زيارة سياسي إسرائيلي إلى المغرب تثير غضب مناهضي التطبيع - (64)
- فقدان الأمل في جمهورية الوهم يدفع شباب البوليساريو إلى "الحريك" - (63)
- المغرب يرفع درجة التأهب بعد تسجيل إصابات بالكوليرا في الجزائر - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الكارة .. قرية بعباءة مدينة
السبت 25 غشت 2018 - 21:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - widad السبت 25 غشت 2018 - 21:25
الله يحسن عون هد الناس اللي في المدينة المسؤولين ناعسين
2 - اصريدي ستراسبورغ السبت 25 غشت 2018 - 21:35
هذه المدينة هي مدينة خارج التاريخ وخارج الحضارة لما تعانيه من إهمال من طرف الادارة المركزية التي لا تقوم بأدنى التفاتة تنموية ...فمن يعرف الكارة منذ عقود خلت لا يمكن له ان يرصد بها أدنى تغيير : لست ادري أبدا متى ستتحرك فيها الضمائر الحية لتغيير واقعها؟
ارجو ان تتعالى فيها أصوات التغيير بطريقة حضارية في وجه زمرة تتحكم فيها همها الوحيد المناصب والسلطة على حساب تنمية المنطقة واهلها.
ارجو ان تتعالى فيها أصوات التغيير بطريقة حضارية في وجه زمرة تتحكم فيها همها الوحيد المناصب والسلطة على حساب تنمية المنطقة واهلها.
3 - البشير عزالدين السبت 25 غشت 2018 - 21:37
سننتظر قطار التي جي في لكي يلأتينا بالسعادة و التقدم و رجال المال و الاعمال... و التي جي في مشروع حكيم سيلحقنا فورا بالامم المتقدمة كما هو الشأن مع "موازين" و "لوفرونصي" و الكراريص و البراكات و الفراشا و الديطاي و "ميرسي بوكو بوكو" و الكاط كاط و "لاباغيت" و "بونجو مسيو و بنجور مدام صاف بخير"...ها حنا تقدمنا و لحقنا بالامم الفاشلة لغياب سياسة وطنية..
4 - Kamal Deutschland السبت 25 غشت 2018 - 21:48
أنا أعرف المنطقة جيدا،الكارة مدينة قريبة من الدار البيضاء تقريبا 50km يعني ليست بعيدة، ومنها ممكن تتجه الى برشيد يمينا وبن سليمان يسارا مرورا بجمعة مليلة وثلات الزيايدة.عندما تحل هناك تظن أنك في مدينة منكوبة،ترى الفقر والتخلف والجهل في كل مكان، الأزبال وروث الحيوانات يملأ الشارع الرئيسي الذي يقسم المدينة إلى نصفين،سوق الخميس كارثي،حيث النفايات والأزبال والغبار في كل مكان،زد على ذلك اللصوص الذين يتربصون بزوار السوق.أما جمعة ملليلة فموضوع آخر،ليس فيها شيئ جميل،سوق متعفن أناس جهلة والبأس على وجوههم،رئيس الجماعة كان في السجن بتهمة تبديد المال العام، وخرج مؤخرا بكفالة وعين أبن أخيه في مكانه، لأن الجماعة أصبحت تورث من الأب إلى الإبن أو أحد الأقارب، لم يقم بأي شيئ في المنطقة ومع ذلك الساكنة تصوت له مقابل المال والكسكس.موضوع شائك. هذا مصير الشعوب المتخلفة.
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4