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كُتّاب وآراء
مهارات الدفاع عن النفس
السبت 25 غشت 2018 - 18:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
2 - كاتب السبت 25 غشت 2018 - 19:26
أما الإنسان فيعتمد على عون الله ونصره وحفظه ثم يستعمل ذكاء العقل والأسلحة كالعصا أو الحجارة أو الأدوات الحديدية٠
3 - hamidoo السبت 25 غشت 2018 - 20:02
رقم 1
ليس السيف ادات مخيفة بل نفسية الشخص اذا كانت مستعدة قد يتصرف بما يراه ناجع قد يكون باخطيار الالفاض قد يكون باختيار المواجهة بدون ان يبين للخصم انه يريد مواجهته انما الانقضاض في اللحض المناسبة او الجري بسرعة سعيد عويطة
ليس السيف ادات مخيفة بل نفسية الشخص اذا كانت مستعدة قد يتصرف بما يراه ناجع قد يكون باخطيار الالفاض قد يكون باختيار المواجهة بدون ان يبين للخصم انه يريد مواجهته انما الانقضاض في اللحض المناسبة او الجري بسرعة سعيد عويطة
4 - مصطفى السبت 25 غشت 2018 - 20:26
الشجاعة هي كل شيء .
عندما تكون شجاع يساعدك العقل لتواجه العدو كيفما كانت قوته .
واذا لم تتوفر على هده الصفة لا تستطيع الدفاع عن نفسك و لو كنت انت الاستاذ في جميع فنون القتال.
عندما تكون شجاع يساعدك العقل لتواجه العدو كيفما كانت قوته .
واذا لم تتوفر على هده الصفة لا تستطيع الدفاع عن نفسك و لو كنت انت الاستاذ في جميع فنون القتال.
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