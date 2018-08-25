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كُتّاب وآراء
بوجلود .. الفرجة والجريمة
السبت 25 غشت 2018 - 21:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - عماد السبت 25 غشت 2018 - 21:21
إنه الجهل يا سادة.
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم.
2 - NOUMRI السبت 25 غشت 2018 - 21:35
قمة التخلف و الجهل و العار هده الخزعبلات تشوه صورة المغرب في الخارج أكتر مما هي مشوهة بالإجرام و غيره من الظواهر المشينة للبلاد
3 - ولاد اوشاح السبت 25 غشت 2018 - 21:37
ناس بي ناس ولقرع في مشيط راس هادي هي تقافة لبس جلود ملوتين قلبو حتنتما علا شي وباء
4 - daka السبت 25 غشت 2018 - 21:45
متى رايتم المسلمين المعاصرين فرحين بدون جريمة او حروب. لما رأيت التواني الاولى من الفيديو تخيلت انه مهرجان من طراز أوروبي. تم رأيت الناس خائفين و كان حربا اندلعت والنَّاس على وجوههم الخوف. الله يهدي ما خلق
5 - عبد اللطيف السبت 25 غشت 2018 - 21:52
عادة شيطانية والدين الإسلامي بريء من هذه الأفعال إنهم يغيرون خلق الله إنهم عبادة الشيطان
6 - kamal السبت 25 غشت 2018 - 21:52
هذه تقاليدنا و عاداتنا منذ الأزل وجب احترامها و مراعاة خصوصيات كل منطقة من مناطق المملكة
7 - إبن الداخلة المغربية. السبت 25 غشت 2018 - 21:57
السلام عليكم. هذه سنة 2018 و مزال عدنا هاد التخلف. لا حول ولا قوة إلا بالله. زيد عليهوم حتى دوك الناس لي تيقولو هذا مهرجان ههههه و ميقدروش إعيشو بلا بييييه. الله إستر العاقبة بخير و على خير.
8 - ادريس السبت 25 غشت 2018 - 22:03
هذه التقاليد والعادات يمكن ان تعطوها موعد غير مناسبة عيد الأضحى ، الأضحى مناسبة دينية ولا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالجهل والتخلف الذي تقدمونه …
اضربوا لهذه العادة موعدا آخر غير عيد الأضحى
اضربوا لهذه العادة موعدا آخر غير عيد الأضحى
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