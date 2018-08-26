24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2206:5413:3417:0820:0521:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. بوجلود .. الفرجة والجريمة (5.00)

  2. انعدام التنافسية يجلب متاعب كورية لـ"غوغل" (5.00)

  3. الفلسطينيون ينددون بـ"الابتزاز" الأمريكي إثر وقف المساعدات (4.00)

  4. "أحذية أطفال" تستقبل بابا الفاتيكان في إيرلندا (3.00)

  5. ليبرمان يتنصل من تسوية إسرائيل و"حماس" (2.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | إغراء وهدوء غابة بنسليمان

إغراء وهدوء غابة بنسليمان

الأحد 26 غشت 2018 - 11:54

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Kamal Deutschland الأحد 26 غشت 2018 - 12:34
يا أخي خليو عليكم الغابة مسكينة في التقار، لو كنا شعب واعي ومتحضر وتربى على المحافظة و على حب الطبيعة لما كان هناك أي مشكل، لكن العكس هو الحاصل، يتم رمي الأزبال والنفايات وقتل الحيوانات وأحيانا التسبب في حرق الغابة.والله لو كانت الغابة تتحدث لقالت واك واك أعباد الله باعدو مني.الكل كالعادة يتحدث بالمبني للمجهول، وابنادم كيلوح الزبل وابنادم خصو إحافظ على الغابة وكأن سكان الفضاء من يفعل ذلك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
2 - وطني ياغالي الأحد 26 غشت 2018 - 12:42
تلك نعمة من الله تعالى نشكره ونحمده على أن وهبنا طبيعة خلابة عذراء يجب علينا أن *(نحافظ عليها)* كما وجدناها مظيافة نظيفة وهذا أقل ما يمكن دفعه في حقها ، النظافة النظافة النظافة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - و لنا تعليق الأحد 26 غشت 2018 - 12:52
بالصحة و الراحة.
غير نقيو بلايصكم ملي تكملو التخييم الله يجازيكم بخير.
و انتبهوا إلى النار متنساوش العافية شاعلة موراكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.