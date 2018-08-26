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كُتّاب وآراء
إغراء وهدوء غابة بنسليمان
الأحد 26 غشت 2018 - 11:54
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - Kamal Deutschland الأحد 26 غشت 2018 - 12:34
يا أخي خليو عليكم الغابة مسكينة في التقار، لو كنا شعب واعي ومتحضر وتربى على المحافظة و على حب الطبيعة لما كان هناك أي مشكل، لكن العكس هو الحاصل، يتم رمي الأزبال والنفايات وقتل الحيوانات وأحيانا التسبب في حرق الغابة.والله لو كانت الغابة تتحدث لقالت واك واك أعباد الله باعدو مني.الكل كالعادة يتحدث بالمبني للمجهول، وابنادم كيلوح الزبل وابنادم خصو إحافظ على الغابة وكأن سكان الفضاء من يفعل ذلك.
2 - وطني ياغالي الأحد 26 غشت 2018 - 12:42
تلك نعمة من الله تعالى نشكره ونحمده على أن وهبنا طبيعة خلابة عذراء يجب علينا أن *(نحافظ عليها)* كما وجدناها مظيافة نظيفة وهذا أقل ما يمكن دفعه في حقها ، النظافة النظافة النظافة.
3 - و لنا تعليق الأحد 26 غشت 2018 - 12:52
بالصحة و الراحة.
غير نقيو بلايصكم ملي تكملو التخييم الله يجازيكم بخير.
و انتبهوا إلى النار متنساوش العافية شاعلة موراكم.
غير نقيو بلايصكم ملي تكملو التخييم الله يجازيكم بخير.
و انتبهوا إلى النار متنساوش العافية شاعلة موراكم.
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