24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
26/08/2018
الأيام القادمة
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:22
|06:54
|13:34
|17:08
|20:05
|21:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟
- فيلم "دوار البوم" .. الانقلاب العسكري ليس نضالا في المغرب
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأحد
- الرئيس ويا يهدي المدرب فينغر أرفع وسام ليبيري
- ليبرمان يتنصل من تسوية إسرائيل و"حماس"
- تلوث الهواء يزيد مخاطر الإصابة بالكلى المزمن
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فريق بنات عاملات الجنس
الأحد 26 غشت 2018 - 11:57
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - كاتب الأحد 26 غشت 2018 - 16:02
أسباب الفقر في العالم كله هو الغرب الذي لايعطي الفقراء حقهم من الزكاة، وإن عدم أدائها يعني دخول جهنم، إن الدول الغربية تسرق الثروات وتكنزها أو ترميها في البحار وتدمر الإقتصادات بنشر الربا والقمار والإحتكار والغش، وتدمر المجتمعات بنشر الخمور والمخدرات ومحاربة الإسلام الذي يضمن الحقوق للجميع حتى للحيوان والنبات، كما تنشر الفساد كالعري بدعوى بناء الجسم والعقل والحرية والحقوق التي لا تضمن سوى العري الذي يدمرالأسر بالإضافة لنشر الزنا في الإعلام بدعوى الحب٠٠٠عقابكم شديد إذا لم تتوبو أنتم ومن يدافع عنكم، أنا أريد لكم الخير فتوبو لتسعدو في الدنيا والآخرة ولكي تدخلو الجنة٠ إن الله سبحانه يبدل جميع السيئات إلى حسنات، تحية حارة للمؤمنين في كل مكان
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1