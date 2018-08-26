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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | فريق بنات عاملات الجنس

فريق بنات عاملات الجنس

الأحد 26 غشت 2018 - 11:57

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - كاتب الأحد 26 غشت 2018 - 16:02
أسباب الفقر في العالم كله هو الغرب الذي لايعطي الفقراء حقهم من الزكاة، وإن عدم أدائها يعني دخول جهنم، إن الدول الغربية تسرق الثروات وتكنزها أو ترميها في البحار وتدمر الإقتصادات بنشر الربا والقمار والإحتكار والغش، وتدمر المجتمعات بنشر الخمور والمخدرات ومحاربة الإسلام الذي يضمن الحقوق للجميع حتى للحيوان والنبات، كما تنشر الفساد كالعري بدعوى بناء الجسم والعقل والحرية والحقوق التي لا تضمن سوى العري الذي يدمرالأسر بالإضافة لنشر الزنا في الإعلام بدعوى الحب٠٠٠عقابكم شديد إذا لم تتوبو أنتم ومن يدافع عنكم، أنا أريد لكم الخير فتوبو لتسعدو في الدنيا والآخرة ولكي تدخلو الجنة٠ إن الله سبحانه يبدل جميع السيئات إلى حسنات، تحية حارة للمؤمنين في كل مكان
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