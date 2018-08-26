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كُتّاب وآراء
ورود لعمال النظافة
الأحد 26 غشت 2018 - 20:13
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
1 - mmmmmmmmmm الأحد 26 غشت 2018 - 20:26
هاد الناس يستهلو كل خير....لولاهم كون خنازينا...للأسف الناس للي تيخدمو خدمة صعيبة كيتخلصو خلصة ضعيفة...ربي يعاونهم
2 - soufian الأحد 26 غشت 2018 - 20:27
هدرو عليهم باش يزيدو ليهم ف صالير ماشي وردة هي لغادي توكلهم الخبز.هاد ناس كتعاني فصمت
3 - ر - ا زاوية الشيخ الأحد 26 غشت 2018 - 20:33
بادرة طيبة...لكن حبذا لو كان مع الورد ظرف به 500 إلى 1000 درهم فهم لا يحتاحون ورودا إنما إلى ما يعيلون به أنفسم وذويهم
4 - fouad hamza الأحد 26 غشت 2018 - 20:39
شل معطيتوهم جبدو ليهم لفلوس اما الورد معندهم ميدر بيهم أولا باغين تبانو على ضهرهم حشوما والله حتى حشوما
5 - N.H الأحد 26 غشت 2018 - 20:44
هاد ناس محتاجين خلصة مزيانة مشي لورد كيضلو مساكن خدامين وسط لخنز
6 - driss canarias الأحد 26 غشت 2018 - 20:47
سيد الرجال هو خديمهوم يستاهلو كل خير راه هاد الناس هوما لي خسهوم يترقاو لواحد كيدوز من حدا الوسخ مايقدر يشم هوما مساكن يضلو خدامين النهار كامل الله هو لي يجازيهم انا بغيتهم يترقاو
7 - Rachid ERRCHIDIA الأحد 26 غشت 2018 - 20:50
عمال النظافة «نظرة احتقار» وهضم حقوق ومعاناة مستمرة من المجتمع والشركات بكل التقدير والاحترام، كونه الجندي الخفي في إظهار الوجه المشرق للمدن، إلا أنهم في مجتمعاتنا العربية يواجهون سوء التعامل والاحتقار في كثير من الأحيان ليس لشيء سوى أنهم اختاروا لأنفسهم هذه المهنة الشريفة، ناهيك عن الظلم
8 - صبحاوي خالد الأحد 26 غشت 2018 - 20:50
اليعتكوم الصحة بادرة طيبة تتلجو الصدر شكرا لكل من ساهم في هده الفرحة
9 - abdelaziz الأحد 26 غشت 2018 - 20:51
هؤلاء الرجال يستاهلون كل خير فلولاهم لكنا نعيش وسط القمامة فلو تضامنت كل أسرة بالقليل أو الكثير من أجلهم لعملوا وهم يدعون لنا.
10 - كمال الأحد 26 غشت 2018 - 20:52
شامبوا لمن أطلق هذه المبادرة المعنويات اهم من الماديات ولعل هذا يحرج المسؤولين لتحسين اوضاع رجال النظافة بما يحفظ كرامتهم
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