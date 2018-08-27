24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
27/08/2018
الأيام القادمة
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:23
|06:54
|13:34
|17:08
|20:04
|21:23
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟
- عن مجانية التعليم
- سلطان دار السلام
- علاقة الفكر بالواقع
- المغرب لن يكون دركيا لإسبانيا في مجال الهجرة
- الاستقرار ومناخ الأعمال يجذبان آلاف العاطلين الإسبان إلى المغرب
- القضاء الفرنسي يؤكد توقيف لمجرد في قضية اغتصاب جديدة - (255)
- الغموض يلف تورط سعد لمجرد في قضية اغتصاب جديدة بفرنسا - (189)
- مطالب بعلاج ضحية الاغتصاب الجماعي .. ووزارة الصحة تتدخل - (83)
- الكتاني: الاختلاط في الثكنات حرام .. وعصيد: التجنيد تكريس للقيم - (70)
- غالي يحشدُ طلبة جبهة البوليساريو لإرهاب الجامعات داخل المغرب - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
روعة شاطئ بليونش
الاثنين 27 غشت 2018 - 09:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - adil الاثنين 27 غشت 2018 - 00:41
الاخ لي تكلم في الفيديو ماعارفش بلي بليونش أقرب لتطوان منها الى طنجة
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1