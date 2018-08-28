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كُتّاب وآراء
أعراض وباء الكوليرا
الثلاثاء 28 غشت 2018 - 11:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - بودف ليكة الثلاثاء 28 غشت 2018 - 11:42
اسباب من بينها شرب الماء الغير المعالج الاختلاط مع الدجاج البول واقفا كثرة الملابس عدم ذكر الله عند المأكل والمشرب والنوم
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