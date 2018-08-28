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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أعراض وباء الكوليرا

أعراض وباء الكوليرا

الثلاثاء 28 غشت 2018 - 11:15

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - بودف ليكة الثلاثاء 28 غشت 2018 - 11:42
اسباب من بينها شرب الماء الغير المعالج الاختلاط مع الدجاج البول واقفا كثرة الملابس عدم ذكر الله عند المأكل والمشرب والنوم
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-6
2 - فتيحة الثلاثاء 28 غشت 2018 - 12:18
شكرا جزيلا علي المهلومات الهامة
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