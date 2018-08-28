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كُتّاب وآراء
مستوصف يصير أطلالاً
الثلاثاء 28 غشت 2018 - 00:26
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - الموت البطيء الثلاثاء 28 غشت 2018 - 01:14
التهميش والفقر والمزرية انا لله وانا اليه راجعون
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