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كُتّاب وآراء
عين غبولة خارج التاريخ
الثلاثاء 28 غشت 2018 - 20:47
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - Tarik الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:16
ya wladi vous parler des infrastructures hhh chez nous on a des dizaines de petite ville du Rif ou les citoyens ont construis des villas des maison de 3 4 5 étages ont investie des milliards et malgré ça absence totale des infrastructures ni route godronnée ni organisation des évacuation des eaux usé ni transport absolument rien le mahkzen est sourd aveugle ma3ad les ptit villages
2 - this is not nice الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:31
كنشوفو الفيديوات في اليوتوب دبال بعظ الاقلية ديال بعظ المدن المغربية تقول راك في تكساس او قطر او فلوريدا او كاليفورنيا, مثلا بين تطوان وسبتة وايظا طنجة واكادير ومراكش وبعظ الاماكن في الدار البيظاء وايفران ولكن علاش زعما العديد ديال المدن والقرى مهمشين ومنسيين ومعزولين????
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