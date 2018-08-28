24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2406:5513:3417:0720:0321:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. جطو يكشف تهرب وزراء ورؤساء دواوين من التصريح بالممتلكات (5.00)

  2. خمسة أسماء جديدة تعزز المنتخب المغربي قبل مواجهة مالاوي (5.00)

  3. خديجة ضحية الاغتصاب الجماعي تجر 12 شخصا إلى التحقيق (5.00)

  4. مرسوم الرئيس الروسي بوتين يقيل 15 جنرالًا (5.00)

  5. "قانون الجماعات" يتجه إلى إسقاط أول ضحاياه (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | عين غبولة خارج التاريخ

عين غبولة خارج التاريخ

الثلاثاء 28 غشت 2018 - 20:47

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Tarik الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:16
ya wladi vous parler des infrastructures hhh chez nous on a des dizaines de petite ville du Rif ou les citoyens ont construis des villas des maison de 3 4 5 étages ont investie des milliards et malgré ça absence totale des infrastructures ni route godronnée ni organisation des évacuation des eaux usé ni transport absolument rien le mahkzen est sourd aveugle ma3ad les ptit villages
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - this is not nice الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:31
كنشوفو الفيديوات في اليوتوب دبال بعظ الاقلية ديال بعظ المدن المغربية تقول راك في تكساس او قطر او فلوريدا او كاليفورنيا, مثلا بين تطوان وسبتة وايظا طنجة واكادير ومراكش وبعظ الاماكن في الدار البيظاء وايفران ولكن علاش زعما العديد ديال المدن والقرى مهمشين ومنسيين ومعزولين????
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.