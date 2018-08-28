محاكمة قاتل أرملة مجيد

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كُتّاب وآراء
محاكمة قاتل أرملة مجيد
الثلاثاء 28 غشت 2018 - 20:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - سعيد الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:19
العز و الاحترام لاواد المرحومة ،الذين سيربون أبناء الفشوش ، و سيثبتون لهم أن المال لا يشتري كل شيئ، وأنه شبيه بالتراب عند الرجال الاقحاح
2 - wood الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:20
موقف شجاع من هذه العائلة يستحق التنويه ، فهم ليسوا كعائلة الشخص الذي قتله حارث لاعب الكرة في حادثة سير و التي مند البادية كانت اعينهم على التعويضات بادية بشكل واضح في تصريحاتهم و التزمت الصمت بعد لقاء مشبوه مع بعض من أفراد من عائلة حارث رغم أن هذه الحادثة شابتها عدة خروقات و تجاوزات و باعوا دم إبنهم مقابل المال ، فمثل هذه النوعية من البشر هي التي تبيع كرامتها من أجل دريهمات معدودة و يساهمون في ٱستمرار الحكرة لانهم يقبلون بها !!!
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