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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | محاكمة قاتل أرملة مجيد

محاكمة قاتل أرملة مجيد

الثلاثاء 28 غشت 2018 - 20:40

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سعيد الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:19
العز و الاحترام لاواد المرحومة ،الذين سيربون أبناء الفشوش ، و سيثبتون لهم أن المال لا يشتري كل شيئ، وأنه شبيه بالتراب عند الرجال الاقحاح
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2 - wood الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:20
موقف شجاع من هذه العائلة يستحق التنويه ، فهم ليسوا كعائلة الشخص الذي قتله حارث لاعب الكرة في حادثة سير و التي مند البادية كانت اعينهم على التعويضات بادية بشكل واضح في تصريحاتهم و التزمت الصمت بعد لقاء مشبوه مع بعض من أفراد من عائلة حارث رغم أن هذه الحادثة شابتها عدة خروقات و تجاوزات و باعوا دم إبنهم مقابل المال ، فمثل هذه النوعية من البشر هي التي تبيع كرامتها من أجل دريهمات معدودة و يساهمون في ٱستمرار الحكرة لانهم يقبلون بها !!!
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