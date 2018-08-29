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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغاربة وإطلاق سراح لمجرد

مغاربة وإطلاق سراح لمجرد

الثلاثاء 28 غشت 2018 - 23:45

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - Senator Ahmed الأربعاء 29 غشت 2018 - 00:01
is just a temporary release.
the trubunal pull his passeport. and he can not leaves france from another country.

when authorities finish procedures with witnesses and the raped girl . tribunal will decide if the moroccan singer is innocent or guilty
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0
2 - طارق الأربعاء 29 غشت 2018 - 00:09
راكم مكلخين وصافي تامر هوا براد بيت ....السيد مريض وخاصوا اللي يقابلوا سالينا
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34
3 - bouje qui bouje الأربعاء 29 غشت 2018 - 00:10
أصحاب التعليقــات عندهم الحق 100 في 100 باينة اللعمى كيف ما كتقال بالدارجة لحسد في ما مشيتي الله يسير
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-41
4 - daka الأربعاء 29 غشت 2018 - 00:14
الزواج هو الحل. أقول للمطرب البشير عبدو ان ناس زمان قالوا ان ابنك الى اصبح اينقز لحيوط على بتات الناس خصك تزوجيه
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20
5 - med f الأربعاء 29 غشت 2018 - 00:23
واش كاين شي عافية بلا دخان ومدير يديك فغير مايعضوك حنوشة
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11
6 - simo الأربعاء 29 غشت 2018 - 00:28
القبض على سعد المجرد بتهمة الإغتصاب
القضاء الفرنسي قضاء نزيه و مستقل

القبض على الإخواني طارق رمضان بتهمة الإغتصاب
مؤامرة
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11
7 - kaled الأربعاء 29 غشت 2018 - 00:29
من اين ذلك الغصن من تلك الشجرة . فهم يا الفاهم
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8
8 - إيش أوكان الأربعاء 29 غشت 2018 - 00:30
بدل أن يحركنا الإغتصاب الجماعي لفتاة من طرف عصابة بعد إختطافها، تركنا الموضوع جانبا و لتهينا البحث عن مبررات لسعد، تحركنا في دلك مبررات نضرية المؤامرة ..
الفخ هو أن تعيش وسط أناس، لهم مبرر لكل شئ...
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6
9 - kadiri الأربعاء 29 غشت 2018 - 01:00
إن ما عبر عنه هـؤلاء المستجوبون شيء مخجل يبرز مستوى الوعي الثقافي لذى شبيبتنا، لهـذا نتمنى تسريع وثيرة التجنيد الإجباري لعله الحل المتبقى لإخراج هـؤلاء الشباب من فقعاتهـم
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