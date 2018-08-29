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كُتّاب وآراء
مغاربة وإطلاق سراح لمجرد
الثلاثاء 28 غشت 2018 - 23:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - Senator Ahmed الأربعاء 29 غشت 2018 - 00:01
is just a temporary release.
the trubunal pull his passeport. and he can not leaves france from another country.
when authorities finish procedures with witnesses and the raped girl . tribunal will decide if the moroccan singer is innocent or guilty
the trubunal pull his passeport. and he can not leaves france from another country.
when authorities finish procedures with witnesses and the raped girl . tribunal will decide if the moroccan singer is innocent or guilty
2 - طارق الأربعاء 29 غشت 2018 - 00:09
راكم مكلخين وصافي تامر هوا براد بيت ....السيد مريض وخاصوا اللي يقابلوا سالينا
3 - bouje qui bouje الأربعاء 29 غشت 2018 - 00:10
أصحاب التعليقــات عندهم الحق 100 في 100 باينة اللعمى كيف ما كتقال بالدارجة لحسد في ما مشيتي الله يسير
تعليق غير لائق
-41
4 - daka الأربعاء 29 غشت 2018 - 00:14
الزواج هو الحل. أقول للمطرب البشير عبدو ان ناس زمان قالوا ان ابنك الى اصبح اينقز لحيوط على بتات الناس خصك تزوجيه
5 - med f الأربعاء 29 غشت 2018 - 00:23
واش كاين شي عافية بلا دخان ومدير يديك فغير مايعضوك حنوشة
6 - simo الأربعاء 29 غشت 2018 - 00:28
القبض على سعد المجرد بتهمة الإغتصاب
القضاء الفرنسي قضاء نزيه و مستقل
القبض على الإخواني طارق رمضان بتهمة الإغتصاب
مؤامرة
القضاء الفرنسي قضاء نزيه و مستقل
القبض على الإخواني طارق رمضان بتهمة الإغتصاب
مؤامرة
7 - kaled الأربعاء 29 غشت 2018 - 00:29
من اين ذلك الغصن من تلك الشجرة . فهم يا الفاهم
8 - إيش أوكان الأربعاء 29 غشت 2018 - 00:30
بدل أن يحركنا الإغتصاب الجماعي لفتاة من طرف عصابة بعد إختطافها، تركنا الموضوع جانبا و لتهينا البحث عن مبررات لسعد، تحركنا في دلك مبررات نضرية المؤامرة ..
الفخ هو أن تعيش وسط أناس، لهم مبرر لكل شئ...
الفخ هو أن تعيش وسط أناس، لهم مبرر لكل شئ...
9 - kadiri الأربعاء 29 غشت 2018 - 01:00
إن ما عبر عنه هـؤلاء المستجوبون شيء مخجل يبرز مستوى الوعي الثقافي لذى شبيبتنا، لهـذا نتمنى تسريع وثيرة التجنيد الإجباري لعله الحل المتبقى لإخراج هـؤلاء الشباب من فقعاتهـم
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