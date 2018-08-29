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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | اختطاف واغتصاب وكي ووشم

اختطاف واغتصاب وكي ووشم

الأربعاء 29 غشت 2018 - 14:15

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - يو إس إس جورج بوش الأربعاء 29 غشت 2018 - 14:42
إذا أراد المغرب التخلص من ظاهرة الاغتصاب يحب الحكم بالإعدام لكل شخص متهم
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2 - اسامة الأربعاء 29 غشت 2018 - 14:48
التصريح الثاني هو الحقيقي وباقي كل زور وبهثان
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3 - عيشة قنديشة الأربعاء 29 غشت 2018 - 14:50
الى مشات معاهوم بخاطرها الله لا يسهل عليها والله لا يوفقها وزايدون حتى هادوك المشرملين لي شوهو خلق الله بلا رحمة ولا شفقة كيستحقو العقوبة من 30 عام الفوق وفي الحبس ديال تزممارت,تشويه البشر والتشهير به هذا شيء خطيروكيف ما كان الظحية صالح او طالح.
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