24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
29/08/2018
الأيام القادمة
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:25
|06:56
|13:33
|17:06
|20:02
|21:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟
- القضاء يفتح ملف صراع رجال أعمال بالبيضاء
- نادي الفنيدق لكرة القدم ينسحب من بطولة الهواة
- تقرير رسمي يرصد ضُعف الخدمات العمومية الإلكترونية بالمغرب
- الأمازيغ، أحرار أم مغلوبون وتابعون؟
- النقل وساكنة عين عتيق
"تأشيرات إضافية" وراء محنة حجاج مغاربة في المشاعر المقدسة (5.00)
رونار يحتفظ بـ"نواة" المنتخب ويراجع موقفه من المحترفين بالخليج (5.00)
فضاء تجارة القرب بمرتيل .. سوق فارغ يلتهم ملايين التنمية البشرية (5.00)
- محامي لمجرد: "جنس رضائي" جمع "لمْعلم" و"الضحية المفترضة" - (106)
- القضاء الفرنسي يُخلي سبيل لمجرد ويضعه تحت المراقبة القضائية - (99)
- الادعاء الفرنسي يوجه تهمة الاغتصاب إلى لمجرد - (96)
- تأخُّر البواخر ينغصّ على أفراد الجالية زيارة المغرب بالسيارات - (94)
- لفتيت يستنفر الولاة والعمال للنهوض بالتعليم تنفيذا لخطاب العرش - (87)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اختطاف واغتصاب وكي ووشم
الأربعاء 29 غشت 2018 - 14:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - يو إس إس جورج بوش الأربعاء 29 غشت 2018 - 14:42
إذا أراد المغرب التخلص من ظاهرة الاغتصاب يحب الحكم بالإعدام لكل شخص متهم
2 - اسامة الأربعاء 29 غشت 2018 - 14:48
التصريح الثاني هو الحقيقي وباقي كل زور وبهثان
3 - عيشة قنديشة الأربعاء 29 غشت 2018 - 14:50
الى مشات معاهوم بخاطرها الله لا يسهل عليها والله لا يوفقها وزايدون حتى هادوك المشرملين لي شوهو خلق الله بلا رحمة ولا شفقة كيستحقو العقوبة من 30 عام الفوق وفي الحبس ديال تزممارت,تشويه البشر والتشهير به هذا شيء خطيروكيف ما كان الظحية صالح او طالح.
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3