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كُتّاب وآراء
أخصائية: وشوم خديجة قديمة
الأربعاء 29 غشت 2018 - 21:38
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (29)
2 - الميسوري الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:02
كان واضحا عندما قالت أن شخص واحد كان يحرسها في الغابة طيلة تلك المدة دون إرهاق و بدون تكتيفها ...
3 - هشام سلا الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:03
ضهر الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زاهوقا
4 - ع.ط الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:05
اودي واش ماعندنا حتى شغل حتى نقابلو مراهقة .. في كل مرة عندها حكاية فشكل ورواية مخالفة تماما للرواية القديمة ؟ ودابا الوشم زاد الطين بلة.. وجب فتح تحقيق معها حتى تتبين الحقيقة
7 - مواطنة الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:06
وهاك المعقول الله ينصرك يا دكتورة كلمة الحق تتقال
8 - مغتربة الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:09
برافو دكتورة كنت عارفة بأنها كدابة من طريقة كلامها كانت تخرج او تدخل فالهضرة الله اهديها.
9 - سوسية الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:09
ها لي قلت لكم يا الناس وغادي نعاود نقول انا ماشي ضد خديجة ولا مع الشباب لي تكرفسوا عليها هوما خاصهم اتعاقبوا باش مرة اخرى واخة يشوف بنت عريانة ما يقرب لها لكن المهم لي قلت نهار شفت الفيديو ديالها قلت ان هاد البنت ماشية بخاطرها وخصوصا امها قالت سبق لها هربات ماشي مرة ماشي جوج وشهادة الجيران فيها انها خارجة الطريق لي تيتخطف شهرين وتيتغتاصب تيتكلم بديك البرودة راه الفيديوهات ديالها كلهم متناقضين ومازال غادي تبان الحقيقة. الله يهدي وليداتنا واولاد المسلمين اجمعين اما هاد الجيل ولا تيخلع.
10 - fox الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:09
شكرا دكتورة على التوظيحات أما انت خديجة
راك ماصدقتيش شوهتي راسك او عائلتك
ما كاين لا إختطاف ولا هم يحزنون الله احسن عاقبتنا . لا تنسي يا خديجة انك في وضع المتهم بالإهانة وبالوشاية الكاذبة
راك ماصدقتيش شوهتي راسك او عائلتك
ما كاين لا إختطاف ولا هم يحزنون الله احسن عاقبتنا . لا تنسي يا خديجة انك في وضع المتهم بالإهانة وبالوشاية الكاذبة
11 - ber nou الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:10
شكران استادة قلتي كلمة حق والكل كان يشك بي التوفيق دكتورة
12 - مغربية صحراوية بكل فخر الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:10
لقد ظهر الحق كنت شاكة فيها سبحان الله
13 - مصطفى الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:11
لم اعد افهم شئ في الانسان المغربي الوشم حرام في الاسلام لان له مخاطر صحية وهذا علة تحريمه الابتعاد عن الدين ونواهيه هذه نتائجه
14 - rachid الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:11
رغم أن الدكتورة كانت علميا مفيدة لحالتها. و لكن حالة خديجة صراحة حسيت بيها. و لكن فنفس الوقت لا أريد ان الشبان يمشيو ضحية. ربما خديجة خافت من الفضيحة و العار أو خافت ترفضها عائلتها لأنها تعذبت كثيرا في واقع لا يرحم الفتاة التي هربت من منزل أبويها أو أرادت الإنتقام من الشبان. و أتعاطف معها لأنني أعي تماما معانتها النفسية. و يلزمها حصص كثيرة للخروج من هاته الحالة. و لكن أقول لها في نفس الآن ما جرى جرى إرجعي إلى الله. و إن كان ما تقولينه كذب فلا تضعين ظلم المجتمع و تعاقبين به هاؤلاء الشبان. كل شيء يمكن إصلاحه.
16 - متتبعة الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:14
الصراحة أنا شكيت فيها فاش قالت شهرين وهما مختطفيني كيفاش مبلغتو مقلبتو حتى رجعوها على خاطرهم سحابلهم اللعب
17 - مومو الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:15
الكل يعلم ان خديجة كادبة حبت انها غادرت منزل امها أكتر من سنة و اصبحت شمكارة رغم انها قاصر حتى المتهمون اغلبهم كان قاصرا لكن اصحاب الحسنات ارادوا الزج بكل من عاشرها الى السجن و تداولت جميع القنواة اخبار خديجة المغربية و يقول لك فاعل خير ؟ ﻻ ادافع عن المتهمين و لكن اطفال الشوارع موجودون بكترة باامغرب خصوصا بالمحطات الطرقية (سليسيون. دوليا). الخ.
18 - Ayoub الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:16
Merci Doctoresse pour tes explications, donc Khadija a menti et a diviser l'opinion Marocaine en deux parties opposées, la justice nous dira la vérité
19 - لؤلؤة المغرب الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:23
كنت شادة فالتصريح ديال خديجة أكثرية ملي شفت واحد الفيديو ديالو كاتقول ^ كن لقيت دوش او الماكلة منسخاش نجي ^
20 - سفيان الشعبي الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:23
القضية اخدت بعدا اخر بهذه المعطيات . في تعليق سابق لي على هذه الحادثة اتار انتباهي برودة دم الضحية وهي تروي ماحدث .
21 - مواطن الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:23
أولا استمعوا إلى الشهادة كاملة . ثانيا : لقد كتبت من يوم انتشار الخبر (كيف أنه في معظم دول العالم تذهب الفتيات مع الذكور واللواتي يقمن بوشم أنفسهن فبمشيئتهن ورضاهن .. إلا عندنا .. فيتم دائما اتهام الذكور فقط ! سبحان الله ! ) .. كان مصير تعليقي الديسلايكات ! .. أعيد تكرار استنكاري لتحيز مؤسسات الدولة والقضاء ومعظم الجمعيات للمرأة/الفتاة ضد الرجل/الفتى .. لست أدافع عن التحرش ولا الاعتصاب .. لكن لا للكذب ولا للظلم .. كما صرحت هذه الطبيبة .
23 - عبدو السبتي الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:24
تيقول المثل الدارجي إلى بانت ليك المعنى لا فائدة في التكرار البنت راه محترفة في الكذوب
24 - mustapha الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:24
كثر الكلام والحل لا احد يتطرق له هذه الفتاة في حاجة لتكوين وتقويم واصلاح من أجل أفق نفسي مستقيم وقد يكون الآخرين في حاجة لنفس الشيء.
25 - مهندس الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:27
اين هم هؤلاء السدج الذين يسارعون الى اتهام الاخرين ويصدقون بعض المواقع الصحافية التي تسترزق بالكذب!؟. شكرًا هسبرس على نقل رأي الأخصائية جزاها الله خيرا.
نحن ضد الاعتداء على النساء وضد الكذب ايضا. ربو اولادكم اولا.
نحن ضد الاعتداء على النساء وضد الكذب ايضا. ربو اولادكم اولا.
26 - citoyen maghribi الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:35
Madame ,je ne sais pas si vous Docteur? Beaucoup de personnes au Maroc exercent dans l’esthétique sans avoir jamais mis les pieds dans une faculté de médecine ni dans un hôpital. Il faut savoir Madame que sous la menace d'un groupe de voyous,la victime terrorisée peut parfaitement se laisser faire tatouer sans bouger. concernant la datation des tatouages c'est bien sûr l’interrogatoire et l’enquête qui déterminera la réalité des faits.a
27 - adil الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:36
الله يرحم الوالدين لهلا يخطينا ناس الاختصاص كنت حاس بها كتكدب كيفاش وقع هاد شي كولو فشهرين هادي شافت راسها كحلاتها وتكرفصات على راصها ختارعات هاد القصة باش يتعاطفو معاها دارهم ويدخلها حيث المجتمع ديالنا كيتعاطف مع هاد الحالات بلا ميتحق
28 - عادل الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:41
خديجة فتاة قاصر محمية بقانون جتى لو بغت داكشي ممنوع يلمسها شي وحد حتى دير 18 عام والله كون كانو عندي فلوس حتى نحيد ليها داكشي في اوروبا
29 - البوهالي الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:43
للاسف المستوى الاجتماعي المنحط الذي وصل اليه المغرب لا يبشر بخيرٍ ابداً ..
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