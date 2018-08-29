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كُتّاب وآراء
فاجعة مصرع عاملي بناء
الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - باحسون الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:22
أن لله وأن إليه راجعون البقاء لله
تعازينا الحارة إلى أسرة المرحوم ألله يرحمو
تعازينا الحارة إلى أسرة المرحوم ألله يرحمو
2 - غرباوية الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:24
انا لله وانا اليه راجعون ليك الله يامسكين لامعندك فلوس حفر قبرك عاد خرج من دارك
3 - reanime الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:38
45 minutes avant l'arrivée des secours c'est aussi Ça la cause du décès. il a fallut appeler l'ambulance a plusieurs reprises. pourquoi au Maroc en 2018 il n'existe pas un service de secours aux victimes des accidents ???
4 - خ د الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:39
انا لله وانا اليه راجعون .الله يرحمهم ويصبر اهلهم .بقاو في بزاف .الله يجعلهم شهداء ان شاء الله
5 - حسبنا الله ونعم الوكيل الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:39
اللهم اغفر لهم وارحمهم ،،يءسنا من المصحات،، حتى صرنا نتألم ولا ندهب إليها،
لأننا نعرف معملاتنا في تلك المصحات يعملوننا كأننا لا حقوق لنا فيها،، وكأننا بهاءم وليس يبشر
لأننا نعرف معملاتنا في تلك المصحات يعملوننا كأننا لا حقوق لنا فيها،، وكأننا بهاءم وليس يبشر
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