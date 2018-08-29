24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2506:5613:3317:0620:0221:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. عدوى داء السل بمراكش (5.00)

  2. مؤلف جديد يؤصل لمفاهيم السياسات العمومية (5.00)

  3. تحديد أرض يخلّف احتجاجات وإصابات بابن أحمد (5.00)

  4. "تأشيرات إضافية" وراء محنة حجاج مغاربة في المشاعر المقدسة (5.00)

  5. حب الملوك.. وعشق الشعوب.. (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | فاجعة مصرع عاملي بناء

فاجعة مصرع عاملي بناء

الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:00

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - باحسون الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:22
أن لله وأن إليه راجعون البقاء لله
تعازينا الحارة إلى أسرة المرحوم ألله يرحمو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
2 - غرباوية الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:24
انا لله وانا اليه راجعون ليك الله يامسكين لامعندك فلوس حفر قبرك عاد خرج من دارك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
3 - reanime الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:38
45 minutes avant l'arrivée des secours c'est aussi Ça la cause du décès. il a fallut appeler l'ambulance a plusieurs reprises. pourquoi au Maroc en 2018 il n'existe pas un service de secours aux victimes des accidents ???
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - خ د الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:39
انا لله وانا اليه راجعون .الله يرحمهم ويصبر اهلهم .بقاو في بزاف .الله يجعلهم شهداء ان شاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - حسبنا الله ونعم الوكيل الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:39
اللهم اغفر لهم وارحمهم ،،يءسنا من المصحات،، حتى صرنا نتألم ولا ندهب إليها،
لأننا نعرف معملاتنا في تلك المصحات يعملوننا كأننا لا حقوق لنا فيها،، وكأننا بهاءم وليس يبشر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.